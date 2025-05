Sequencer mit Step-basierter Kontrolle

Bereits auf der Superbooth 25 hatte Native Instruments sein neues Software-Instruments vorgestellt und an seinem Stand präsentiert. Nun ist Native Instruments Circular auch offiziell vorgestellt worden und erhältlich.

Native Instruments Circular ist als Kontakt-Instrument konzipiert, so dass für den Betrieb die Sampler-Software Kontakt (Player, ab Version 8.2.1) notwendig ist. Aus einzelnen Tönen lassen sich mit Circular im Handumdrehen komplexe Patterns und Klanglandschaften erstellen. Dabei arbeitet der Software-Sequencer mit bis zu vier Layern, die frei miteinander kombiniert werden können und für die man aus insgesamt 9,6 GB Samples, Loops und Sequenzen wählen kann.

Die Auswahl der Sounds ist breit gefächert. Neben vielen Samples von akustischen Instrumenten wie Pianos, Gitarren oder Blasinstrumente umfasst die Klang-Library von Circular auch elektronische Pads, Synthesizer- und Effekt-Sounds. Tonhöhe, Filter und diverse Effekte können pro Layer in Echtzeit moduliert werden. Cirular unterstützt hierfür auch polyphonen Aftertouch. Ein entsprechendes MIDI-Keyboard bietet sich hierfür also an.

Der Sequencer von Native Instruments Circular bietet eine Step-basierte Kontrolle über alle Synthese-Parameter, so dass man sehr genau festlegen kann, was sich an welcher Stelle der Sequenz verändern darf. Schnell entstehen so sich entwickelnde Sequenzen.

Darüber hinaus bietet Circular diverse Effekte wie beispielsweise Unison, Delay oder granulare Effekte, die ebenfalls Step-basiert eingesetzt und programmiert und dazu im Drag’n’Drop-Verfahren angeordnet werden können. So lassen sich schnell verschiedene Kombinationen ausprobieren.

Im folgenden Video könnt ihr euch einen ersten Eindruck von Circuluar verschaffen:

Circular ist ab sofort über die Website von Native Instruments erhältlich und kostet 199,- Euro. Zeitnah werden wir uns Native Instruments Circular im Rahmen eines Tests auch näher anschauen.