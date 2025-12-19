ANZEIGE
Native Instruments Electric Neon Essentials, Software-Instrument

Software-Gitarre für EDM und Pop

19. Dezember 2025
Native Instruments Electric Neon Essentials

Native Instruments Electric Neon Essentials, Software-Instrument

Im Rahmen seiner Session Guitarist-Serie erweitert Native Instruments sein Portfolio und bringt mit Native Instruments Electric Neon Essentials eine weitere Software-Gitarre auf den Markt.

Native Instruments Electric Neon Essentials

Mit Native Instruments Electric Neon bekommt die Session Guitarist-Reihe des Herstellers den passende Zuwachs für charttaugliche Gitarrenparts aus den Bereichen EDM und Pop.

Native Instruments Electric Neon, Software-Instrument

Electric Neon wurde laut Native Instruments mit einer „Strat-inspirierten Gitarre“ aufgenommen und bietet neben Lead-Sounds auch rhythmische Patterns und atmosphärische Klänge. Wie gewohnt, bietet das Software-Instrument zwei Arbeitsmodi. „Melody“ für einzelne Töne in vier Artikulationen (Open, Muted, Flageolet, Tremolo) und der Zweite für die vorgefertigten Patterns. Insgesamt über 140 Patterns hat Native Instruments für seine neue Software-Gitarre aufgezeichnet.

Darüber hinaus bietet Native Instruments Electric Neon Essentials eine große Effekt-Sektion. 30 Effekte, von unterschiedlichen Amps und Cabinets über Distortion, Reverb, Delay und Modulation, bietet das Software-Instrument. Diese wurden von den Entwicklern zu zahlreichen Presets zusammengestellt, können aber auch individuell angeordnet und genutzt werden.

Native Instruments Electric Neon Essentials

Native Instruments Electric Neon Essentials ist ab sofort zum Preis von 79,- Euro erhältlich und erfordert den kostenlosen Kontakt Player oder die Vollversion von Kontakt (ab Version 8.5). Klangbeispiele findet ihr hier.

