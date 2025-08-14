Semi-akustische Hollowbody-Gitarre für die DAW

Wie auch die Pocket Operator von Teenage Engineering feiern die virtuellen Gitarristen von Native Instruments in diesem Jahr ihr 10-jähriges Jubiläum. Anlässlich dieses Jubiläums bietet Native Instruments seinen Session Guitarist aktuell mit einem Rabatt an, dazu gibt es mit Native Instruments Electric Ruby Deluxe ab sofort ein neues Software-Instrument aus dieser Serie.

Native Instruments Electric Ruby Deluxe

Offensichtlich erfreuen sich die Session-Gitarristen von Native Instruments großer Beliebtheit, anders sind die regelmäßigen Neuerscheinungen aus diesem Bereich wohl nicht zu erklären. Mit Native Instruments Electric Ruby Deluxe haben sich die Entwickler nun einer semi-akustischen Gitarre gewidmet, die den warmen Sound einer Hollowbody-Gitarre in die DAW bringen soll.

ANZEIGE

Wie bei den Session-Gitarristen üblich, verfügt Electric Ruby Deluxe über zwei unterschiedliche Arbeitsmodi: einen Pattern-orientierten Modus, in dem Native Instruments hunderte unterschiedlicher Grooves aus verschiedensten Stilen bereitstellt, sowie einem für Melodien geeigneten Modus, bei dem man Note für Note vorgegeben kann, was der virtuelle Gitarrist spielen soll, samt der Möglichkeit, über verschiedene Parameter den Sound zu beeinflussen und hierdurch authentischer klingen zu lassen.

In Kombination mit einer großen Effektsektion, mit der sich die zwei verfügbaren DI-Signale und ein Mikrofonsignal mit typischen Effekten formen lassen, erlaubt Native Instruments Electric Ruby Deluxe viele gute Möglichkeiten, den Gesamtsound nach den eigenen Vorstellungen einzustellen.

ANZEIGE

Die Effekte stammen allesamt aus Natives Guitar Rig-Software und umfassen verschiedene Amps, Cabinets und Effektpedale.

Ab sofort ist der Session-Gitarrist Native Instruments Electric Ruby Deluxe zum Preis von 149,- Euro erhältlich.

Anlässlich des erwähnten 10-jährigen Jubiläums der Serie bietet Native Instruments beim Kauf von zwei Session-Gitarristen 20 % Rabatt an. 30 % Rabatt erhält man beim Kauf von drei Software-Gitarristen, 50 % beim Kauf von vier oder mehr. Das Angebot gilt bis zum 28.08.2025.