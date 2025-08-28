Knarzen, Biegen, Reiben, Knacken
Native Instruments Erosia ist ein neues Software-Instrument für cineastisches Sounddesign, das die rohen Geräusche von Reiben, Kratzen, Biegen und Knacken an und von Objekten in Sound-Texturen verwandelt.
Native Instruments Erosia
Erosia wurde in Zusammenarbeit mit Jeremiah Savage entwickelt, der bereits für die Software-Instrumente Kinetic Metal und Kinetic Toys verantwortlich zeichnet. Über 200 Sound-Presets, die oftmals schon fix und fertig produzierte Klangwelten für Multimedia-Anwendungen und Filme bereitstellen, hat Native Instruments für sein neuestes Instrument zusammengestellt.
Für die Aufnahmen wurden Kontaktmikrofone mit einer traditionellen Nahmikrofonierung kombiniert, um so möglichst viele und unterschiedliche Sounds aus den mikrofonierten Alltagsobjekten herauszuholen. Knackende Eiswürfel, gestrichene Fahrradspeichen, verlassene Gebäuse, verrostete Scharniere oder zertrümmerte Klaviere, all das diente als Grundlage für Native Instruments Erosia.
Herzstück von Erosia sind die drei Sound Engines Grain, Wavetable und Sampler, die zum Experimentieren einladen. Bis zu vier Sounds können übereinander geschichtet werden, wobei das Software-Instrument etliche Makro-Regler bietet und Modulationen über LFOs oder Hüllkurven ermöglicht. Ebenfalls integriert ist ein Sequencer, mit dem die Klänge richtig zum Leben erweckt werden können. Auch eine umfassende Effekt-Sektion mit Reverb, Delay, Sättigung uvm. darf natürlich nicht fehlen.
Native Instruments Erosia ist ab sofort zum Preis von 149,- Euro erhältlich.
Hmmm, jetzt schon ein Klassiker der Play-Series für das nächste Komplete Bundle Update. Speziell, erstellt von Drittfirma und furchtbar schwierig in Tracks einzufügen – Fazit: Genau richtig für das nächste Update! Kinetic Metal ist ähnlich: Optik und Bedienung sind hervorragend umgesetzt und für sich schon absolut einzigartig. Der Klang dagegen so extravagant, dass es unmöglich ist diesen auch nur im Ansatz irgendwo einzubringen. Ich habe den ein paar mal verwendet und die Ergebnisse waren immer ziemlich mau. Ok, die Zeit dreht sich weiter und vielleicht ist der Erosia ganz cool! Ich denke allerdings eher wieder an vollkommene Erosion musikalischer Werke. Sorry Hr. Savage: Ich benutze wirklich jeden Sound in meinen Produktionen. Aber es gibt Klänge, die kann man trotz intensiver Bemühungen nicht reinmischen. Aber warten wir ab bis Erosia im Bundle ist und ausprobiert wird. Vielleicht funktioniert es diesmal mit knattern, kratzen, zerbrechen, knirschen…!