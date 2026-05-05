So umfangreich war Komplete noch nie!

Native Instruments präsentiert mit Komlete 26 eine neue Version seines allumfassenden Bundles und vereint darin zahlreiche Software-Instrumente, Sound-Librarys und Effekt-Plug-ins. Was ist neu dabei und wieso legt der Hersteller einen solch großen Schritt von Komplete 15 auf Native Instruments Komplete 26 hin?

Native Instruments Komplete 26

Klären wir zunächst einmal die Frage, wieso Native Instruments von der im Jahr 2024 erschienenen Version Komplete 15 direkt auf Komplete 26 geht. Offensichtlich hat man sich andere Software-Firmen zum Vorbild genommen und hängt ab sofort die Jahreszahl ans Ende des Produktnamens. Das mag nicht heißen, dass es ab sofort nun jedes Jahr ein Komplete-Update gibt, könnte aber durchaus ein.

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Kommen wir zu den Fakten: Native Instruments Komplete 26 umfasst in seiner größten Version sage und schreibe über 340 Produkte, 180.000 Sounds sowie zahlreiche Mix- und Mastering-Tools sowie Plug-ins, die u.a. durch die Übernahmen von iZotope und Brainworx ins Portfolio des Herstellers übergegangen sind. Wer ganz genau wissen möchte, was in welcher Version von Native Instruments Komplete 26 enthalten ist, findet hier eine Übersicht dazu.

Wie immer erweitert Native Instruments sein Komplete Bundle mit jeder Version, so dass Komplete 26 eine Vielzahl der in den vergangenen zwei Jahren neu veröffentlichten Software-Titel und Plug-ins beinhaltet.

Das Bundle ist weiterhin in vier verschieden großen Versionen erhältlich:

Komplete Select als Einstiegspaket, das in drei Editionen erhältlich ist, die speziell auf Beatmaker, Songwriter und Produzenten elektronischer Musik zugeschnitten sind.

Komplete 26 Standard bietet die günstigste Kombination aus Instrumenten, Effekten und Sounds.

Komplete 26 Ultimate ergänzt das Paket um spezialisierte Tools, darunter hochwertige Orchester-Inhalte.

Komplete 26 Collector’s Edition ist die umfassendste Option und enthält fast alles, was Native Instruments bisher veröffentlicht hat.

Welche Neuheiten beinhaltet Komplete 26?

Eines der Native Instruments Highlights des vergangenen Jahres war die Wiederbelegung von Absynth. Für viele Nutzer kam damit ein Synthesizer zurück, der viele Jahre den Sound elektronischer Musik mit geprägt hat. Entsprechend gehört Absynth 6 ab sofort auch zu Komplete 26 dazu.

Darüber hinaus gibt es mit Claire ein neues Software-Piano für das Bundle, mit Circular einen Software-Sequencer, mit LCO Producer Strings eine moderne Streicher-Library und mit Odes neue cineastische Sounds.

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Ebenfalls in Native Instruments Komplete 26 enthalten ist die Software-Gitarre Electric Ruby Deluxe und die Electric Keys Collection, die sechs unterschiedliche Vintage-Pianos in eure DAW bringt.

Die komplette Übersicht aller Neuheiten findet ihr hier.

Welche iZotope-/Brainworx-Tools sind in Komplete 26 enthalten?

Wie bereits erwähnt, hat Native Instruments durch die Übernahme von iZotope und Brainworx zahlreiche Plug-ins und Mix-/Mastering-Tools übernommen und diese in Komplete eingebunden. Auch Komplete 26 beinhaltet einige der aktuellen Tools (je nach Komplete-Version).

Neu im Komplete 26-Bundle enthalten sind u.a. Neutron 5 Elements, Ozone 12 Elements und Nectar 4 Elements sowie die Brainwox-Produkte bx masterdesk Pre, bx console AMEK 200, bx clipper, bx enhancer, bx glue und bx XL V3.

Neue Sounds und Expansions

Darüber hinaus bietet Komplete 26 neue Sounds für Massive X und Maschine, die kompletten Leap-Expansions (80s New Wave, Afrobeats, Soul Choir, Modern Latin etc.) und einige neue Play-Series-Instrumente.

Was kostet Native Instruments Komplete 26?

Komplete 26 ist ab sofort in den Versionen Select, Standard, Ultimate und Collector’s Edition erhältlich. Die Preise belaufen sich auf:

Select: 99,- Euro

Standard: 549,- Euro

Ultimate: 1.249,- Euro

Collector’s Edition: 1.949,- Euro

Native Instruments bietet zahlreiche Update/Upgrade-Möglichkeiten. Die komplette Übersicht findet ihr hier.