Native Instruments Komplete Now, Plug-in/Software-Abonnement

Komplete: Jetzt auch im Abonnement

Nachdem schon diverse Hersteller unserer Musikbranche auf Abonnements bzw. Hybrid-Modelle umgestiegen sind, setzt nun auch Native Instruments auf ein Subscription-Modell. Unter dem Namen Komplete Now könnt ihr die Software Instrumente und Plug-ins des Berliner Herstellers mieten. Nach East West, Reason Studios, Roland, Waves nun also auch Native Instruments.

Was bietet Native Instruments Komplete Now?

Das Gute vorneweg: Komplete Now könnt ihr ab sofort für einen Zeitraum von 3 Monaten kostenlos testen. Danach kostet der Abo-Service 9,99 Euro monatlich bzw. 99,- Euro pro Jahr. Enthalten ist eine Auswahl der aktuellen Native Instruments Software Instrumente und Plug-ins, bei weitem aber nicht die komplette Palette.

Tatsächlich finden sich im Abo-Umfang derzeit lediglich die Instrumente Battery – in einer speziellen Now Edition, die 50 abgestimmte Kits enthält (eigene Samples laden ist möglich) -, der Software Synthesizer Massive X, Retro Machines Mk2, die drei Kontakt Instrumente Cloud Supply (abgestimmt auf Trap), Hybrid Keys und Lo-Fi Glow sowie die beiden Effekt Plug-ins Replika und Raum. Das Angebot von Komplete Now richtet sich also offensichtlich an alle Musiker/innen, die aktuellen Pop, Hip Hop, Trap und moderne elektronische Charts-Musik produzieren.

Das Angebot von Komplete Now soll laut Native Instruments regelmäßig erweitert werden. So wird als nächstes beispielsweise das Kontakt Instrument Melted Vibes zum Abo-Service hinzustoßen. Weitere Plug-ins, Sound Packs, Presets und mehr sollen ebenfalls folgen wird es eine neue Erweiterung geben. Auch weitere Battery Kits wird es im 14-tägigen Rhythmus geben.

Den gesamten Content des Komplete Abonnements installiert ihr ganz klassisch über die Software Native Access, die alle Native Instruments User bereits kennen und seit einigen Jahren nutzen.

Was ihr mit den in Komplete Now enthaltenen Software Instrumenten und Plug-ins anstellen könnt, stellen euch die Berliner im folgenden Video vor:

Wie eingangs erwähnt, könnt ihr Komplete Now ab sofort für 3 Monate kostenlos testen und jederzeit kündigen. Danach zahlt ihr 9,99 Euro im Monat. Auch nach Ablauf der 3 Monate könnt ihr jederzeit zum Ende des Monats kündigen, das ist fair. Alternativ bietet Native Instruments ein Jahres-Abo für 99,- Euro an. Bei Abschluss eines solchen Abos könnt ihr entsprechend jeweils zum Laufzeitende nach einem Jahr kündigen.