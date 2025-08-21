Jetzt mit neuen MIDI-Tools

Ende 2024 stellte Native Instruments die achte Version seines Software Samplers Kontakt vor. Unseren Test dazu findet ihr hier. Ab sofort ist das Update Native Instruments Kontakt 8.6 erhältlich und dieses bringt einige neue MIDI-Tools mit sich.

Native Instruments Kontakt 8.6

Fünf neue MIDI-Tools umfasst das kostenlose Update Native Instruments Kontakt 8.6. Bereits mit Version 8 hat Native Instruments das Chords- und das Phrases-Tool eingeführt und mit dem ab sofort erhältlichen Update kommen nun die folgenden hinzu:

Arpeggiator

Scale Lock

Velocity Curve

Humanizer

Chord Builder

Im Grunde bringt Native Instruments mit diesen Tools einige der Standardfunktionen einer DAW direkt in Kontakt hinein, was bedeutet, dass man diese ab sofort auch in der Standalone-Version des Software Samplers nutzen kann.

So kann man sich mit Hilfe des Scale Lock Tools in einer vorab ausgewählten Skala bewegen, mit Hilfe des Velocity Curve Tools die gespielten Töne hinsichtlich der Anschlagsstärke beschränken bzw. den Verlauf der Velocity-Kurve bestimmen und mit dem Humanizer unterschiedliche Parameter festlegen, die das Spielen eines Software-Instruments „menschlicher“ klingen lassen.

Interessant erscheint auch das Arpeggiator Tool, das insgesamt 16 Steps bietet. Auch hier erlauben unterschiedliche Parameter die Anpassung der Sequenz, u.a. die Notenlänge, den Swing-Faktor, die Abspielrichtung uvm..

Darüber hinaus bietet das ebenfalls neue Chord Builder Tool die Möglichkeit Akkorde zu erstellen und diese von einem Software-Instrument in Kontakt spielen zu lassen. Von einfachen Dur- und Moll- bis hin zu komplexen Akkorden deckt Native Instruments Kontakt 8.6 ein großes Repertoire ab.

Zu guter letzt lassen sich mehrere Tools ab sofort auch kombinieren.

Das Native Instruments Kontakt 8.6 Update lässt sich ab sofort über Native Access kostenlos herunterladen.

Einen guten Überblick zu den neuen Tools in Kontakt 8.6 könnt ihr euch im folgenden Video verschaffen: