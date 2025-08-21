ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE

Native Instruments Kontakt 8.6, Update für den Software Sampler

Jetzt mit neuen MIDI-Tools

21. August 2025
Native Instruments Kontakt 8.6 software sampler

Native Instruments Kontakt 8.6, Update für den Software Sampler

Ende 2024 stellte Native Instruments die achte Version seines Software Samplers Kontakt vor. Unseren Test dazu findet ihr hier. Ab sofort ist das Update Native Instruments Kontakt 8.6 erhältlich und dieses bringt einige neue MIDI-Tools mit sich.

Native Instruments Kontakt 8.6

Fünf neue MIDI-Tools umfasst das kostenlose Update Native Instruments Kontakt 8.6. Bereits mit Version 8 hat Native Instruments das Chords- und das Phrases-Tool eingeführt und mit dem ab sofort erhältlichen Update kommen nun die folgenden hinzu:

ANZEIGE
  • Arpeggiator
  • Scale Lock
  • Velocity Curve
  • Humanizer
  • Chord Builder

Im Grunde bringt Native Instruments mit diesen Tools einige der Standardfunktionen einer DAW direkt in Kontakt hinein, was bedeutet, dass man diese ab sofort auch in der Standalone-Version des Software Samplers nutzen kann.

So kann man sich mit Hilfe des Scale Lock Tools in einer vorab ausgewählten Skala bewegen, mit Hilfe des Velocity Curve Tools die gespielten Töne hinsichtlich der Anschlagsstärke beschränken bzw. den Verlauf der Velocity-Kurve bestimmen und mit dem Humanizer unterschiedliche Parameter festlegen, die das Spielen eines Software-Instruments „menschlicher“ klingen lassen.

native instruments kontakt 8.6

Chords-, Phrase- und Pattern-Tool gab es bereits in Kontakt 8

Interessant erscheint auch das Arpeggiator Tool, das insgesamt 16 Steps bietet. Auch hier erlauben unterschiedliche Parameter die Anpassung der Sequenz, u.a. die Notenlänge, den Swing-Faktor, die Abspielrichtung uvm..

Darüber hinaus bietet das ebenfalls neue Chord Builder Tool die Möglichkeit Akkorde zu erstellen und diese von einem Software-Instrument in Kontakt spielen zu lassen. Von einfachen Dur- und Moll- bis hin zu komplexen Akkorden deckt Native Instruments Kontakt 8.6 ein großes Repertoire ab.

Zu guter letzt lassen sich mehrere Tools ab sofort auch kombinieren.

ANZEIGE

Das Native Instruments Kontakt 8.6 Update lässt sich ab sofort über Native Access kostenlos herunterladen.

Einen guten Überblick zu den neuen Tools in Kontakt 8.6 könnt ihr euch im folgenden Video verschaffen:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Affiliate Links
Native Instruments Kontakt 8 Download
Native Instruments Kontakt 8 Download Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
295,00€ Thomann
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Test: Native Instruments Kontakt 8, Software-Sampler

Test: Native Instruments Kontakt 8, Software-Sampler

06.11.2024 |11
Native Instruments Electric Ruby Deluxe, Software-Instrument

Native Instruments Electric Ruby Deluxe, Software-Instrument

14.08.2025 |1
Test: Arturia V Collection 11 Pro Software-Instrumentensammlung

Test: Arturia V Collection 11 Pro Software-Instrumentensammlung

30.07.2025 |28
Steinberg Halion 7.1 Software-Sampler

Steinberg Halion 7.1 Software-Sampler

05.07.2024 |12
UVI Falcon 3.1, Software Synthesizer, Sampler, Workstation

UVI Falcon 3.1, Software Synthesizer, Sampler, Workstation

18.10.2024 |14
Native Instruments Kontrol S49, S61, S88 MK3 Firmware 2.0 Update

Native Instruments Kontrol S49, S61, S88 MK3 Firmware 2.0 Update

13.08.2025 |27
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN
  1. Profilbild
    CDRowell AHU

    Danke für den Artikel und: Die Tools, besonders das „Humanize“ sind längst überfällig, wie ich finde…🫠

    2. Mehr anzeigen
Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X