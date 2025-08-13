Jetzt auch für Nicht-NKS-Plug-ins

Für seine Komplete Kontrol Keyboards präsentiert Native Instruments eine neue Firmware. Das unter dem offiziellen Namen Native Instruments Kontrol S-Series MK3 Firmware 2.0 laufende Update bietet einige neue Features und der Hersteller verspricht, dass man mit diesem Update nun jedes DAW-Plug-in steuern kann. Zuvor war dies auf NKS-kompatible Plug-ins beschränkt.

Das Update Native Instruments Kontrol S-Series MK3 Firmware 2.0 bietet ab sofort eine einheitliche Plug-in-Ansicht, mit der sowohl NKS-kompatible, aber auch Nicht-NKS-Plug-ins direkt über die Tastatur eines Komplete Kontrol Keyboards Mk3 gesteuert werden können. Hierdurch ermöglicht Native Instruments eine deutlich verbesserte Integration und eine erweiterte Parametersteuerung.

Während grundsätzliche Funktionen wie die Navigation in Plug-in-Ketten, das Parameter-Paging, die Tempo-Steuerung und die farbliche Synchronisation von Tracks in allen DAWs möglich ist, spezifiziert Native Instruments die weiteren Funktionen in den folgenden fünf DAWs wie folgt:

Ableton Live: Ableton Instrument Racks werden nun als Container-Plug-ins angezeigt, die über die Tastatur erweitert oder reduziert werden können. Bis zu 16 Macros pro Rack können direkt über ein MK3-Keyboard gesteuert werden. Die Plug-in-Zuordnung lässt sich über den Konfigurationsmodus anpassen.

Logic Pro: Bis zu acht Logic Smart Controls werden automatisch zugeordnet.

Cubase: Die Plug-in-Zuordnungen lassen sich über den Cubase Remote Control Editor anpassen.

Bitwig Studio: Bitwig Browser/Preset-Navigation, benannte Seiten und vollständig anpassbare Zuordnungen sind über „Remote Controls” in Bitwig Studio verfügbar. Darüber hinaus gibt es im NI-Forum eine umfangreiche Bibliothek mit von Nutzern bereitgestellten, vorab zugeordneten Plug.ins. Siehe auch Bitwig Controller Extension Doc.

Digital Performer: Preset-Navigation

Die Unterstützung für Pro Tools, FL Studio, Studio One und Reaper ist laut Native Instruments für die kommenden Monate geplant.

Das Update Native Instruments Kontrol S-Series MK3 Firmware 2.0 bietet darüber hinaus eine neu gestaltete „Accessibility Helper-Anwendung“, die eine verbesserte Unterstützung für blinde und sehbehinderte Nutzer bietet.

Zu den neuen/verbesserten Features gehören ein Voice Feedback und Trainingsmodus (akustische Beschreibung aller Buttons, Encoder etc.), Hardware Synth Support (beim Laden eines MIDI Template für einen Synthesizer werden alle Parameter akustisch beschrieben) und eine OS-Integration (Beachtung von Betriebssystemeinstellungen hinsichtlich Sprache, Geschwindigkeit etc.)

Zeitnah wird es laut Native Instruments auch einen Leitfaden mit dem Namen „Getting Started Guide for Accessibility Features“ für all diese Funktionen geben.

Das Native Instruments Kontrol S-Series MK3 Firmware 2.0 Update ist ab sofort kostenlos erhältlich und kann über Native Access heruntergeladen und installiert werden. Nutzbar ist es mit einem aktuellen Komplete Kontrol Keyboard wie dem Native Instruments Kontrol S49 Mk3, dem S61 Mk3 oder dem S88 Mk3.

Weitere Informationen dazu findet ihr hier.

Native Instruments Komplete Kontrol S49, S61, S88 Mk3 1.9.4

Der integrierte Arpeggiator, der mit dem kostenlosen Update auf Firmware-Version 1.9.4 verfügbar ist, kann sowohl mit einer DAW als auch im Standalone-Modus mit externem MIDI-Equipment genutzt werden.

Der Arpeggiator bietet verschiedene Laufrichtungen und Noteneinstellungen, Swing-, Dynamic-, Gate-Kontrolle und mehr. Er kann sowohl für Melodien als auch in Form einer Note-Repeat-Funktion für einzelne Noten oder ganze Akkorde genutzt werden. Darüber hinaus bietet er mit Retrigger, Offset und Inversion erweiterte Einstellungen.

Hier das offizielle Video zum neuen Arpeggiator:

Neben dem Arpeggiator bekommen die Komplete Controller-Keyboards mit dem Firmware-Update auch erweiterte MIDI-Routing-Features spendiert. So lässt sich nun genauer definieren, welche Art von MIDI-Daten das Keyboard über USB oder den MIDI-DIN-Ausgang verlassen, was vor allem bei Nutzung mit einem externen Synthesizer, aber auch in Kombination mit NKS-fähigen Plug-ins, von Vorteil ist.

Die Komplete Kontrol Keyboards sind mit dem Update auch zum letzten Maschine 3.1 Update kompatibel und das Tempo lässt sich ab sofort zu verbundenen Plug-ins synchronisieren.

Das Update ist für alle Besitzer eines Komplete Kontrol Keyboards kostenlos und kann über Native Access heruntergeladen werden.

Im September 2023 stellte Native Instruments die dritte Generation seiner MIDI-Keyboards der Komplete Kontrol Reihe vor. Seit einigen Tagen gibt es nun ein Update für die Keyboards, das den Funktionsumfang erweitert.

Native Instruments Komplete Kontrol – Firmware 1.7.6

Die Komplete Keyboard Controller von Native Instruments sind eigentlich auf die Arbeit mit dem Computer und der großen Software-Instrumenten- und Effekt-Plug-ins-Library ausgelegt. Auch viele Dritthersteller rüsten ihre Software-Produkte mit dem NKS-Standard aus. Mit dem neuen Firmware-Update 1.7.6 bietet Native Instruments aber auch MIDI-Templates für externe Hardware an, so dass ihr von den Komplete Kontrol Keyboards beispielsweise auch Synthesizer steuern könnt. Diverse MIDI-Kommandos inklusive Program-Change- und Control-Change-Befehlen, Kommandos für angeschlossene Pedale und vieles mehr lassen sich mit den neuen MIDI-Templates realisieren. Denkbar sind beispielsweise auch Kombinationen aus Soft- und Hardware als Split oder Layer.

Im folgenden Video erfahrt ihr was mit den neuen MIDI-Templates für die Komplete Kontrol Keyboards von Native Instruments möglich ist. Das Update ist kostenlos.

In den letzten Tagen gab es bereits die ersten Hinweise darauf, jetzt hat Native Instruments seine neue Reihe der Komplete Kontrol S-Keyboard offiziell vorgestellt. Erhältlich sind die neuen MIDI-Keyboard-Controller weiterhin in den drei Größen 49, 61 und 88 Tasten.

Native Instruments Komplete Kontrol S Mk3

Nachdem Native Instruments vor wenigen Wochen bereits den neuen Traktor Controller vorgestellt hatte, präsentierte man mit Ozone 11, Nectar 4 und Guitar Rig 7 vergangene Woche das erste Software-Paket, das nach der Fusion mit iZotope entstanden ist.

Nun also die nächste Generation der Komplete Kontrol Keyboards. Neben einem frischen Äußeren bieten die Keyboards neue Unibody-Gehäuse sowie neue Glas-Displays, die laut Native für eine bessere Übersicht sorgen sollen. Unterhalb des Displays befinden sich acht Aluminium-Encoder, darüber acht beleuchtete Buttons und rechts daneben ein beleuchteter Dreh-Encoder mit zugehörigen Buttons.

Eine Transportsektion gehört ebenfalls zur Ausstattung wie der bereits bekannte Ribbon-Controller samt Pitchbend- und Modulationsrad die die Entwickler wieder links auf dem Bedienfeld neben der Tastatur untergebracht haben.

Hier das offizielle Video zur MK3-Serie der Komplete Keyboards:

Der bekannte Lightguide, über den Native Instruments bei Nutzung der zugehörigen Komplete Kontrol Software den spielbaren Bereich, Keyswitches etc. farbig darstellen kann, gehört auch bei der dritten Generation der Keyboards zur Ausstattung dazu. Passend dazu hat Native Instruments seinen hauseigenen NKS-Standard erweitert.

Ein Highlight der neuen Native Instruments Keyboards ist polyphoner Aftertouch. Damit heben sich die Keyboards deutlich von ihren Vorgängern sowie anderen Keyboard Controllern ab und können für ein deutlich ausdrucksstärkeres Spielen genutzt werden.

Welche Anschlüsse bieten die Komplete S-Keyboards der dritten Generation?

Anstatt auf USB-B setzt Native Instrumente nun auf USB-C. Das dient sowohl zum Datentransfer als auch zur Stromversorgung der Keyboards. MIDI-Ports (In/Out) sind ebenso vorhanden wie vier Pedalanschlüsse, das ist schon sehr luxuriös.

Zum Lieferumfang der MK3-Keyboards gehört ein großes Software-Paket. Dieses beinhaltet Komplete 14 Select sowie allerhand Software-Instrumente und Plug-ins von Ableton, iZotope etc.

Die drei Keyboards sollen zeitnah im Handel erhältlich sein. Die Preise belaufen sich auf 749,- Euro für das Komplete S49 Mk3, auf 849,- Euro für das S61 Mk3 sowie auf 1.299,- Euro für das Komplete S88 Mk3. Ein Test zu den Keyboards folgt zeitnah.