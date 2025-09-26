ANZEIGE
Native Instruments LCO Producer Strings, Software-Instrument

Streicher-Sounds mit dem gewissen Twist

26. September 2025
native instruments lco producer strings

Native Instruments LCO Producer Strings, Software-Instrument

Native Instruments hat sich für sein neuestes Software-Instrument mit dem London Contemporary Orchestra zusammengetan und mit diesem Streichorchester in den RAK Studios Aufnahmen für Native Instruments LCO Producer Strings umgesetzt.

Native Instruments LCO Producer Strings

Für sein neues Software-Instrument hat sich Native Instrument das London Contemporary Orchestra ausgesucht, das bereits preisgekrönte Filme wie Deadpool & Wolverine vertont und mit Künstlern wie Radiohead, Frank Ocean, Taylor Swift und The Weeknd zusammengearbeitet hat.

native instruments LCO-Producer-Strings

Im Gegensatz zu klassischen Streicher-Librarys liefert LCO Producer Strings eher moderne Sounds, wobei die Klangpalette etwas rauer klingt und teilweise auch glitchige Streichertexturen beinhaltet.

native instruments LCO-Producer-Strings

Das Software-Instrument basiert auf einer vierstufigen Engine, mit der Violinen, Violen, Celli und Synthesizer zu Klangtexturen kombiniert werden können. Jede Engine kann mit den Parametern Volume, Pan, Tune, Range, Warmth, Attack und Release angepasst werden. Von warmen und sanften Pads über organische Klänge bis hin zu granularen Sounds bietet Native Instruments LCO Producer Strings dabei eine große Bandbreite an Sounds.

Hier das Video zu LCO Producer Strings:

Direkt in das Software-Instrument integriert ist eine Effektsektion, für die man aus den sieben Effekten Bite, Compress, Dirt, Delay, Freak, Room und Wow/Flutter wählen kann. Darüber hinaus können die vier Layer per Send in einen Reverb-Effekt geschickt werden.

LCO Producer Strings ist ab sofort zum Preis von 99,- Euro erhältlich. Weitere Informationen und Audiobeispiele findet ihr hier.

Preis

  • 99,- Euro

Links

