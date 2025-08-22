Kostenloses Update für die Maschine+

Nachdem Native Instruments zu Beginn des Jahres eine Roadmap für die nächsten Updates vorgestellt hat, sind die ersten Updates nun zwischenzeitlich erschienen. Nun erhält das Standalone nutzbare Music Production System endlich die aktuelle Maschine Software 3. Damit setzt Native Instruments ein klares Zeichen in Richtung aller Nutzer der Maschine+ und macht gleichzeitig allerhand neue Features für das Standalone-System verfügbar.

ANZEIGE

Native Instruments Maschine 3.3

Genau genommen bringt das Update Native Instruments Maschine 3.3.1 die volle Kompatibilität der Maschine 3-Software auf die Maschine+. In den letzten Monaten gab es bereits allerhand Diskussionen, ob Native Instruments seine Standalone-Maschine überhaupt noch weiterentwickeln möchte, doch mit dem ab sofort verfügbaren Update zeigen die Entwickler klar auf: Maschine+ wird auch weiterhin unterstützt und vorangetrieben.

Neben der Erweiterung vielfältiger Basisfunktionen bringt das Native Instruments Maschine 3.3.1 Update auch neue Features mit sich. So lassen sich mit der neuen Funktion „Bounce in place“ beispielsweise Daten von ressourcen-fressenden Plug-ins direkt in Audiofiles konvertieren.

Darüber hinaus hält mit dem Native Instruments Maschine 3.3.1 auch Kontakt 8 Einzug in die Maschine+. In welchem Umfang und ob auch die großen Sound-Librarys von Native Instruments oder Drittherstellern oder gar die gestern vorgestellten neuen MIDI-Tools unterstützt werden, bleibt jedoch abzuwarten. Gleichzeitig hat Native Instruments auch die Kompatibilität zur Play-Series angekündigt.

Ebenfalls neu: Native Instruments Maschine 3.3.1 bietet jetzt einen neuen Oszillator, mehr Bedienelemente für den Bass Synth, Unterstützung für den neuen Accessibility Helper und insgesamt soll es eine verbesserte Performance und Stabilität geben.

Das kostenlose Update Native Instruments Maschine 3.3.1 ist ab sofort über Native Access verfügbar.

Weitere Informationen zu Native Instruments Maschine 3.3 findet ihr hier und im folgenden Video:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren ANZEIGE

Native Instruments Maschine+ 1.6.1

Während viele Hard- und Software-Produkte von Native Instruments in den letzten Monaten schöne Updates erhalten haben, sitzen Nutzer der Maschine+ bereits seit Längerem auf dem Trockenen. Denn während mittlerweile sogar NI-Expansions auf der AKAI MPC laufen, ist die seit einigen Monaten erhältliche Software Maschine 3 bisher noch nicht auf der standalone Maschine+ nutzbar. Leider ändert sich dies mit dem Native Instruments Maschine Plus 1.6.1 Update auch (noch) nicht, aber immerhin stellt Native Instruments die Weichen dafür.

Freuen dürfen sich Maschine+ Nutzer auf alle Fälle über die Kompatibilität zu neuen Plug-ins: Freak, Dirt, Bite und Choral, bekannt aus dem Native Instruments Crush und Mod Pack (eine entsprechende Lizenz wird vorausgesetzte). Dazu wird nun auch Massive 1.7 unterstützt.

Native Instruments verspricht für das 1.6.1 Update auch eine bessere Stabilität und NKS2-Support.

Weiterhin können die Einstellungen für Sample-Rate und Buffer-Size nun verändert werden, was laut Native Instruments zu einer höheren Kompatibilität verschiedener (class compliant) USB-Audiointerfaces führt.

Affiliate Links Native Instruments Maschine + Kundenbewertung: (88) 999,00€

Das Native Instruments Maschine Plus 1.6.1 Update ist kostenlos erhältlich und kann bei einer aktiven WiFi-Verbindung über die System-Seite der Maschine Plus heruntergeladen werden.

Native Instruments Maschine+ 1.4

Native Instruments hat für sein standalone nutzbares Production-System die Firmware 1.4 veröffentlicht. Neben den üblichen Ver- und Ausbesserungen bietet dieses Update auch einen Auto-Sampler. Wie im folgenden Video zu sehen, führt dies zu sehr interessanten Möglichkeiten, wie man die Maschine Plus im Alltag einsetzen und nutzen kann. So lässt sich beispielsweise aus einem monophonen Synthesizer schnell ein polyphoner Klangerzeuger entwickeln:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Darüber hinaus liefert das Update weitere kreative sowie neue Basis-Funktionen. Zum Beispiel Akkord-Umkehrungen, die beim Komponieren für eine größere harmonische Vielfalt sorgen oder Auto Project Recovery mit dem aktuelle Projekte stets geschützt sind.

Die komplette Liste der 1.4 Updates findet ihr hier. Das Update ist für alle Maschine Plus User kostenlos.

Hier unsere originale News vom 02.07.2021

Erst letzte Woche haben wir über die limitierte Version DINAMO der Maschine MK3 berichtet, heute gibt es ein paar News zur Standalone-Variante Native Instruments Maschine Plus.

Mit dem kostenlos erhältlichen Update 2.14 sowie nativeOS 1.3 hält ein neuer Synthesizer Einzug in die Maschine +. Hierbei handelt es sich um Poly Synth, einen 16-stimmigen Vintage-Synthesizer, der den Prophet-5 nachbildet und auf Native Instruments Pro 53 basiert. Mit seinen zwei Oszillatoren, Multimode-Filter, LFO und zwei Hüllkurvengeneratoren soll er laut Native Instruments für organische Bässe, shimmernde Pads und warme Vintage-Sounds sorgen.

Eine weitere Neuheit ist die Multi-Auswahl für Clips. Hierdurch lassen sich mehrere Clips eines Songs gleichzeitig auswählen und zusammen verschieben, kopieren, löschen etc. Das erhöht den Workflow.

Die dritte Neuerung ist der erweiterte Arpeggiator-Modus. Die Maschine Plus verfügt nun über die „Advanced“ und „Range“-Funktion, so dass über die Parameter Retrigger, Repeat, Offest und Inversion neue, alternative Varianten einer Sequenz ausprobiert werden können. Dazu bietet die „Range“, also Bandbreite, die Möglichkeit eine minimale bzw. maximale Notenbandbreite für eine Arpeggiator Sequenz festzulegen.

Schön ist auch, dass Plug-ins ab sofort über WLAN ein Update erfahren können, dazu hat Native Instruments ihrem Maschine Plus System ein paar Verbesserungen für die MIDI CC-Befehle spendiert.

Günstigerer Preis der Native Instruments Maschine Plus

Die oben genannten Features sind vermutlich nicht der einzige Grund, dass man gerade jetzt zur Maschine Plus greift – sofern man sie nicht ohnehin schon auf der Wunschliste stehen hatte. Doch mit einem günstigeren Preis zieht man mit Sicherheit ein paar neue Kunden an. Tatsächlich kostet das All-in-one Production System ab sofort 1.039,- Euro, d. h. Native Instruments hat den Preis im Vergleich zum Zeitpunkt unseres Tests (Oktober 2020) um 220,- Euro gesenkt.