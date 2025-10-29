Kleine Verbesserungen für Maschine 3

Nach vielen Jahren des Wartens veröffentlichte Native Instruments Ende 2024 die Software Maschine 3. Die Beat- und Groove-Software bekam ein großes Update mit allerhand neuen Funktionen. Hier unser Testbericht dazu. Ab sofort ist nun Native Instruments Maschine 3.4 erhältlich und wir haben euch die wichtigsten Informationen dazu zusammengestellt.

Native Instruments Maschine 3.4

Nachdem mit dem Update 3.3 die Kompatibilität zur Standalone nutzbaren Maschine+ hergestellt wurde, legen die Entwickler bei Native Instruments Maschine 3.4 den Fokus wieder auf (einige wenige) neue Features.

So bietet die Beat-Software zum einen nun einen modernisierten Modulationseditor. Nutzer können mit dem Stiftwerkzeug nun Kurven zeichnen und mehrere Punkte gleichzeitig bearbeiten, wodurch das Arbeiten mit der Software einen weiteren Schritt in Richtung DAW-Niveau geht.

Darüber hinaus gibt es grundsätzliche Workflow-Verbesserungen, d. h. es gibt neue Tastaturkürzel, Drag-to-Edit-Optionen, ein überarbeitetes User-Interface uvm.

Der Einsatz von Maschine 3 auf der standalone nutzbaren Maschine+ wurde zwar wie erwähnt mit Version 3.3 hergestellt, aber einige der aktuellen Software-Instrumente waren bisher noch nicht auf der Maschine+ nutzbar. Mit Native Instruments Maschine 3.4 sind nun auch die folgenden Instrumente und Effekte darauf nutzbar (inkl. Bounce-in-place): 24K Keys & Drums, Discoteca Keys & Drums, Empire Breaks, Duets, Feel it, Kontakt Factory Selection 2 sowie Effekte wie. Replika, Driver, Tape Wobble etc.

Native Instruments Maschine 3.4 ist ab sofort erhältlich. Die Vollversion kostet 105,- Euro (inkl. Ozone 12 Elements), das Update inkl. der neuen Sound Librrary kostet 75,- Euro, ohne die Sound Library sind es 36,- Euro. Wer bereits die Maschine 3 Software besitzt, bekommt das 3.4 Update kostenlos.