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Native Instruments Maschine 3.5, Beat-Software

Kleine Verbesserungen für Maschine 3

4. Mai 2026
native instruments maschine 3.4

Native Instruments Maschine 3.5, Beat-Software

Nach vielen Jahren des Wartens veröffentlichte Native Instruments Ende 2024 die Software Maschine 3. Die Beat- und Groove-Software bekam ein großes Update mit allerhand neuen Funktionen. Hier unser Testbericht dazu. Ab sofort ist nun Native Instruments Maschine 3.5 erhältlich und wir haben euch die wichtigsten Informationen dazu zusammengestellt.

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Native Instruments Maschine 3.5

Auch wenn das Update auf Native Instruments Maschine 3.5 nicht allzu umfangreich ist, bietet es doch ein paar schöne kleine Neuerungen. So bietet Maschine 3.5 bspw. eine überarbeitete Sampler-Benutzeroberfläche in der Mixer-Ansicht. Diese umfasst aktualisierte Haupt- und FX-Ansichten, eine verbesserte Wellenformanzeige, eine optimierte Handhabung der Timeline, Wiedergabe- und Loop-Markierungen und eine verbesserte Anzeige des Playheads. Dadurch werden alltägliche Sampling-Workflows sicherlich ein Stück weit übersichtlicher.

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native instruments maschine 3.5

Als Zweites verspricht Native Instruments für das Update eine bessere Integration der Keyboard Controller Kontrol S MK3. So lässt sich vom Keyboard aus ab sofort der Maschine-Browser öffnen, zwischen Master, Gruppen und Sounds navigieren und mit dem 4D-Encoder der Keyboards durch die Elemente der aktuellen Ebene blättern. Auch die Navigation wurde überarbeitet, um der Struktur der Maschine-Software besser zu entsprechen:

  • Auf/Ab navigiert durch die Elemente auf der aktuellen Ebene
  • Links/Rechts wechselt die Navigationsebene zwischen Master, Gruppen und Sounds

Auch für Nutzer der Standalone Maschine+ gibt es ähnliche Verbesserungen.

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Maschine 3.5 bietet ab sofort eine neue Option namens „Sound Focus“, mit der festgelegt werden kann, ob der Fokus der Software den von ihnen gespielten Pads folgen soll:

  • On Trigger: der Fokus folgt dem Pad bzw. Sound, den man spielt. Dies ist das Standardverhalten.
  • Pinned: der Fokus bleibt auf dem aktuell ausgewählten Sound fixiert, auch wenn man andere Pads spielt. Laut Native Instruments nützt der Pinned-Fokus vor allem bei Live-Performances, bei der Bearbeitung eines Plug-ins oder bei der Anpassung der Modulation und gleichzeitigem Spielen anderer Pads.

Das Native Instruments Maschine 3.5 Update ist ab sofort kostenlos über Native Access erhältlich. Alle Infos zum Update findet ihr hier.

Die Vollversion der Maschine Software kostet 105,- Euro (inkl. Ozone 12 Elements), das Update von vorherigen Versionen (inkl. der neuen Sound Library) kostet 79,- Euro, ohne die Sound-Library sind es 39,- Euro.

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Felix Thoma RED

Nach der klassischen musikalischen Früherziehung ging es übers Keyboard hin zum Klavier und diversen Bands, was am Ende sogar zur Finanzierung des Studiums gereicht hat. Danach hat mich das Schicksal in die Welt der Werbe- und Filmmusik verfrachtet - dieser bin ich heute noch treu!

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