Native Instruments Maschine 3, Beat-Software

Langersehntes Beats-Update

Nach vielen Jahren des Wartens veröffentlicht Native Instruments Maschine 3. Die Beat- und Groove-Software bekommt ein großes Update mit allerhand neuen Funktionen und ist ab sofort verfügbar.

NI Maschine 3

Eines der Highlights der neuen Software ist die Integration von Stem Separation. Die Funktion basiert auf der Technologie, die in iZotope RX zum Einsatz kommt. Entsprechend lassen sich fertige Mixes in die Bestandteile Schlagzeug, Bass, Gesang und weitere Instrumente aufteilen, was besonders für Remixer interessant ist.

Interessant erscheint auch die neue „Bounce in place“-Funktion, worüber Sounds und Pattern direkt in der Software in Audio-Daten umgewandelt werden können und so die CPU entlastet werden kann. Dazu wurde die Unterstützung von Dateiformaten erweitert, auch MP3-, MP4-, FLAC- und OGG-Dateien können nun in Maschine 3 genutzt werden.

Ausgeliefert wird die neue Native Instruments Software mit einer großen Sound-Library, die über 100 Preset-Kits beinhaltet. Die musikalische Bandbreite ist breit gefächert, so dass man sich neben vielen Hip Hop- und R&B-Kits auch viele Sounds für elektronische Tracks, Pop oder Funk im Repertoire wiederfinden. Ebenfalls enthalten sind 144 Kontakt-Instrumente und Presets für Synthesizer-Sounds von Massive, Monark und Prism. Diese drei sowie Ozone 11 Elements gehören auch gleich zum Lieferumfang der Software.

Ebenfalls neu sind verschiedene MIDI-Tools, mit denen MIDI-Noten bearbeitet und angepasst werden können. Auch gibt es diverse neue Tastaturkürzel und die Möglichkeit der Audio-Vorschau für MIDI-Noten.

Um die einzelnen Produkte des Native Instruments-Universums besser zu kombinieren, hat NI die Einbindung der Kontrol S-Controllerkeyboard verbessert. Die bessere Anbindung von Play Assist und der Transportfunktionen soll laut NI zu einem schnelleren Workflow führen. Ansonsten ist Maschine 3 vor allem für den Einsatz mit den NI-Pad-Controllern Maschine Mk3, Mikro Mk3 und Maschine Studio ausgelegt. Zeitnah soll das Update 3.1 der Maschine-Software dafür sorgen, dass die Software auch mit dem Standalone-Gerät Maschine+ einsatzfähig ist.

Hier das offizielle Video dazu:

Native Instruments Maschine 3 ist ab sofort zum Preis von 99,- Euro erhältlich. Das Update (inkl. Sound-Library) bekommt ihr für 69,- Euro, das Update ohne Sound-Library gibt es bereits für 29,- Euro. Die Sound-Library kostet einzeln 49,- Euro und kann auch später noch nachgekauft werden.

Als Systemvoraussetzung gibt Native Instruments macOS 13 bzw. Windows 10 an (beide 64 Bit). Die Software ist Standalone und als VST3-, AU- und AAX-Plug-in einsetzbar.