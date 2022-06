Native Instruments Maschine Plus 1.4: Auto Sampler und Auto Recovery Project

Jetzt mit Auto Sampler

Native Instruments hat für sein standalone nutzbares Production-System die Firmware 1.4 veröffentlicht. Neben den üblichen Ver- und Ausbesserungen bietet dieses Update auch einen Auto-Sampler. Wie im folgenden Video zu sehen, führt dies zu sehr interessanten Möglichkeiten, wie man die Maschine Plus im Alltag einsetzen und nutzen kann. So lässt sich beispielsweise aus einem monophonen Synthesizer schnell ein polyphoner Klangerzeuger entwickeln:

Darüber hinaus liefert das Update weitere kreative sowie neue Basis-Funktionen. Zum Beispiel Akkord-Umkehrungen, die beim Komponieren für eine größere harmonische Vielfalt sorgen oder Auto Project Recovery mit dem aktuelle Projekte stets geschützt sind.

Die komplette Liste der 1.4 Updates findet ihr hier. Das Update ist für alle Maschine Plus User kostenlos.

Hier unsere originale News vom 02.07.2021

Erst letzte Woche haben wir über die limitierte Version DINAMO der Maschine MK3 berichtet, heute gibt es ein paar News zur Standalone-Variante Native Instruments Maschine Plus.

Mit dem kostenlos erhältlichen Update 2.14 sowie nativeOS 1.3 hält ein neuer Synthesizer Einzug in die Maschine +. Hierbei handelt es sich um Poly Synth, einen 16-stimmigen Vintage-Synthesizer, der den Prophet-5 nachbildet und auf Native Instruments Pro 53 basiert. Mit seinen zwei Oszillatoren, Multimode-Filter, LFO und zwei Hüllkurvengeneratoren soll er laut Native Instruments für organische Bässe, shimmernde Pads und warme Vintage-Sounds sorgen.

Eine weitere Neuheit ist die Multi-Auswahl für Clips. Hierdurch lassen sich mehrere Clips eines Songs gleichzeitig auswählen und zusammen verschieben, kopieren, löschen etc. Das erhöht den Workflow.

Die dritte Neuerung ist der erweiterte Arpeggiator-Modus. Die Maschine Plus verfügt nun über die „Advanced“ und „Range“-Funktion, so dass über die Parameter Retrigger, Repeat, Offest und Inversion neue, alternative Varianten einer Sequenz ausprobiert werden können. Dazu bietet die „Range“, also Bandbreite, die Möglichkeit eine minimale bzw. maximale Notenbandbreite für eine Arpeggiator Sequenz festzulegen.

Schön ist auch, dass Plug-ins ab sofort über WLAN ein Update erfahren können, dazu hat Native Instruments ihrem Maschine Plus System ein paar Verbesserungen für die MIDI CC-Befehle spendiert.

Günstigerer Preis der Native Instruments Maschine Plus

Die oben genannten Features sind vermutlich nicht der einzige Grund, dass man gerade jetzt zur Maschine Plus greift – sofern man sie nicht ohnehin schon auf der Wunschliste stehen hatte. Doch mit einem günstigeren Preis zieht man mit Sicherheit ein paar neue Kunden an. Tatsächlich kostet das All-in-one Production System ab sofort 1.039,- Euro, d. h. Native Instruments hat den Preis im Vergleich zum Zeitpunkt unseres Tests (Oktober 2020) um 220,- Euro gesenkt.