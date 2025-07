Native Instruments Massive X Player, kostenloses Synthesizer Plug-in

Irgendwie habe ich gar nicht verstanden was man eigentlich downloaden muss, falls man überhaupt etwas downloaden muss als Komplete-Bundle und somit Massive X Besitzer. Irgendwie habe ich mich dann eingeloggt, herumprobiert und das Komplete Start Packet heruntergeladen ohne zu wissen, was Sache ist. Ergebnis war das ich ein neues dickes Komplete Paket bekommen habe (free) und zusätzlich Updates für das Massive X Gui und dessen sehr ausgiebige Presetbank. Nun gut, morgen werde ich dies ausprobieren bzw. erst mal alles suchen müssen. Mal sehen was der neue Massive X Player so auf dem Kasten hat. Vielleicht hebt dieser den IMO eher (klanglich) bescheidenen Massive X auf ein neues Level! Die Produkte und Updates landen alle im NI Accsess an verschiedenen Stellen. Ein paar Teile von iZotope sind auch irgendwie dazugekommen. Wie und wann? – keine Ahnung. War halt auf einmal da. Ich freue mich, weil etwas neues ausprobieren ist immer schön! Im nächsten Song wird auf jeden Fall einiges Einzug finden von den neuen Dingen. Der Massive X hat inzwischen so viel Presets und sonstiges Gedöns, es wird nicht langweilig! Danke NI.