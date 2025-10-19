Cineastische Sounds für die DAW

Mit Odes stellt Native Instruments ein neues Software-Instrument vor, das rhythmusgetriebene Klanglandschaften auf Basis akustischer und elektronischer Instrumente bietet. Native Instruments Odes ist ab sofort zum Einführungspreis von 149,- Euro erhältlich.

ANZEIGE

Native Instruments Odes

Odes wurde vom Team von Evolution Series entwickelt, die u.a. auch für die beiden Software-Instrumente Lores und Fables verantwortlich zeichnen.

Basis von Native Instruments Odes sind Sounds und Samples von klassischen Orchester-Instrumenten wie auch Ethno-Klänge, von denen bis zu drei miteinander kombiniert werden können. Egal ob eine Nyckelharpa, der Klang einer Shakuhachi, oder ein Tenorsaxofon, Odes kombiniert eine Vielzahl bekannter und weniger bekannter Instrumente zu einer Klanglandschaft, bei der vor allem der Rhythmus im Vordergrund stehen soll. Je Instrument lassen sich dazu drei Artikulationen kombinieren.

Das GUI von Native Instruments Odes basiert auf den o.g. Kontakt-Instrumenten Lores und Fables. Dies wurde für Odes an einigen Stellen erweitert. Neben einzelnen Parametern für jedes der drei Instrumente, lässt sich Odes auch per Modulation und Expression in Echtzeit steuern. Dazu gibt es mit Power, Boost, Reverb und Noise weitere Parameter, die sich per MIDI automatisieren lassen und den Gesamtklang des Instruments beeinflussen.

Mit integrierten Mixing-Features für unterschiedliche Mikrofonpositionen, einem Convolution Reverb und diversen weiteren Effekten lässt sich der Sound von Odes direkt im Software-Instrument anpassen und detailliert bearbeiten.

ANZEIGE

Eine schöne Übersicht, was mit Odes möglich ist, findet ihr im folgenden Video:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Wie eingangs erwähnt, gibt es Native Instruments Odes ab sofort zum Einführungspreis von 149,- Euro. Später wird das Software-Instrument 199,- Euro kosten. Für Odes benötigt ihr den kostenlosen Kontakt Player oder die Vollversion des Software-Samplers Kontakt.

Klangbeispiele und weitere Videos zu Odes findet ihr hier.