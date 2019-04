Native Instruments Reaktor 6.3, Front Panel Patching Update

Der Einzug der Patch Kabel in Reaktor 6

Modular ist auch in 2019 ein großes Thema. Dieses merkt man am Markt an Software modularen Synthesizer, der derzeit so groß ist wie noch nie: Softube Modular, VCV Rack, Voltage Modular, Reaktor 6 usw. Der letztere wurde heute mit einem großen gratis Update für die Zukunft fit gemacht und attackiert so gesehen die aktuelle Konkurrenz frontal.

Das neue Reaktor 6.3 Update führt neben einem neuen Rack File Format auch Front Panel Patching ein. Das heißt: man kann jetzt visuelle Patch Kabel ziehen und einzelene Block Module miteinander verbinden, so wie man es bereits von anderen virtuellen modularen Synthesizer kennt.

In den neuen und aktualisierten Blocks findet man nun auf der linken wie auch rechten Seite Ein- und Ausgänge für Audio und CV Funktionen. Zum Patchen stehen 8 verschiedenen Patch Kabel Farben zur Auswahl. Komplette Patches werden im neuen Rack Format sehr effizient gespeichert inklusive aller Kabel Verbindungen.

Das neue Front Panel Patching ist kompatibel mit der vollen Reaktor 6 wie auch mit der Reaktor 6 Player Version. Schade ist, dass die große Masse an gratis Block Modulen in der User Library auf der Native Instruments Website nicht mit dem neuen Framework kompatibel sind. Ob diese in naher Zukunft auf das neue Rack Format aktualisierbar sind, weiß man nicht. Dazu gibt Native Instruments keine genauen Informationen. Man kann es nur offen.

Zum perfekten Einsteig in die neue Reaktor 6.3 Welt hat Native Instruments zwei neue Erweiterungen für das Rack Framework vorgestellt. Blocks Base besteht aus 24 Block Modulen, die dem Nutzer die Grundkentnisse von klassischer modularen Synthese zeigen sollen. Das Base Bundle besteht aus VCO, VCF, VCA, ADSR, Sequenzer, diversen Utility Modulen und ist umsonst für alle Nutzer des Komplete Start Bundle.

Für alle Besitzer der vollen Reaktor 6 Version oder Komplete 11/12 gibt neben des Blocks Base auch das Blocks Prime Bundle als gratis Zugabe. Zu den 24 Basis Modulen kommen nochmals 23 spezifische dazu. Hier findet man beispielsweise den Monark oder einen West-Coast Synth als einzelne Module. Zur guter letzt gibt auch noch viele kleine Neuerungen, Verbesserungen und Bugfixes im neuen Reaktor 6.3 Update.

Reaktor 6.3 ist jetzt als gratis Update verfügbar und registrierte Nutzer bekommen die neuen Erweiterungen automatisch in ihren Account. Offiziell wird das Update erst am Montag auf der Website angekündigt , ist aber bereits seit gestern (Freitag) für alle verfügbar. Nach meiner Meinung ein sehr gutes Update für Reaktor, das vor allem das Patchen deutlich vereinfacht. Auch ist Reaktor nun eine gute Grundlage um das Patchen mit einem Eurorack ähnlichen Synthesizer kennenzulernen.