Und wieder ein Instrument der Play-Series. Jetzt neu: Noch weniger (direkte) Einstellmöglichkeiten! Günstig, grafisch uninteressant, schwachsinns Pseudo-Themen und eh demnächst in ihrem Bundle, was dann noch voller und unübersichtlicher wird. Merkwürdiger Trend den man wohl akzeptieren muss wenn man Gedöns von Native Instruments hat, so wie ich. Dann dürfen wir uns wohl im nächsten Komplete Bundle auf jede Menge Instrumente der Play-Series freuen. Alle grafisch winzig und fast nur noch mit einem XY-Pad und Zufallswürfel versehen, für gigantisches, extrem zeitaufwendig monumentales Klangdesign. Drei halbwegs sinnvolle Presets, Rest ist Murks! Warum nicht zum Beispiel ein neuer FM-Synthesizer und den optisch Windoof-Vista FM8 weg: Graphisch attraktiv, skalierbar, cooler Sound, bedienbar und viele Presets liebes Team von Native Instruments. Da würde mein Herz aufgehen. Aber so was von!