Native Instruments Scene: Saffron, Kontakt-Instrument

Es scheint so das nach den Effekten (der Effect-Series) wie „Freak, Dirt“ und dem Beginn der Play-Series (z.B. Analog Dreams) jetzt die -Scene-Series- dran ist. Egal! Selbst solche Instrumente baue ich in meine Trance, Hardtrance und EDM Songs rein. So lange diese Tonal und im Mix richtig liegen, ist das alles kein Problem. Hauptsache man bekommt neue Klangnuancen in seine Songs und als Pad im Break geht dieser Sound des Safron Plugin definitiv durch. Die Frage die alle bewegt: Welches iZotope Plugin wird im Herbst dabei sein im Native Instruments Komplete Bundle? Man darf gespannt sein und ich freue mich darauf! @ NI: Bei der Scene-Series bitte nicht nur Cineastic und Drone bringen. Klingt alles sehr ähnlich und braucht kein Mensch.