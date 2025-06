Summer of Sound bei Native Instruments

Native Instruments hat seine aktuelle Summer of Sound-Promotion gestartet. Bis zum 30.06.2025 erhaltet ihr ausgewählte Produkte von Native Instruments und seinen Partnern mit bis zu 90% Rabatt. Wir haben für euch die interessantesten Deals zusammengestellt.

Native Instruments Komplete 15

Das im September 2024 vorgestellte Software-Paket Komplete 15 vereint in den drei erhältlichen Versionen bis zu 165 Instrumente und Effekte sowie über 120 Expansions. Alle drei Varianten des Native Instruments Komplete 15 Pakets gibt es aktuell mit bis zu 50% Rabatt. Die genaue Übersicht, was in welchem Paket enthalten ist, findet ihr hier. Genaue Informationen zu Komplete 15 gibt es in unserem Test.

Bis zum 30.06.2025 bekommt ihr Komplete 15 Standard zum Preis von 349,- Euro, Komplete 15 Ultimate zum Preis von 699,- Euro und die Collector’s Edition zum Preis von 999,- Euro. Auch die Update-Preise hat Native Instruments für die aktuelle Promotion gesenkt. Diese kosten zwischen 99,- und 249,- Euro.

Native Instruments Kontakt

Wer auf die vielfältigen Sounds, Samples und Expansions von Komplete 15 verzichten kann, aber dennoch in den Vorzug des Kontakt Samplers kommen möchte, bekommt diesen aktuell ebenfalls mit Rabatt.

Die Vollversion bietet Native Instruments derzeit für 199,- Euro an, das Update von einer früheren Version gibt es bereits für 66,- Euro. Hier geht es zu unserem Kontakt 8 Test.

Native Instruments Maschine 3

Anfang des Jahres hatte Native Instruments eine Roadmap für die kommenden Software-Updates vorgestellt. Mit dabei war u.a. auch die Groove-Software Maschine 3, die mittlerweile bei Version 3.1 angekommen ist. Version 3.0 hatten wir euch bereits in unserem ausführlichen Test vorgestellt.

Auch diese Software bietet Native Instruments aktuell mit einem Preisnachlass an. Für 79,- Euro (ansatt 95,- Euro) könnt ihr die Software aktuell erwerben.

Native Instruments Summer of Sound – Hardware Deals

Neben den o.g. Software-Angeboten bietet Native Instruments im Rahmen ihrer Summer of Sound Promotion auch einiges an Hardware mit Rabatt an. Oftmals werden Hardware-Produkte wie die Komplete S-Keyboards oder die Maschine-Controller mit Software-Angeboten gekoppelt.

So gibt es beispielsweise das Komplete S61 MK3 in Kombination mit Komplete 15 derzeit für 929,- Euro, den Maschine Mk3 Controller inklusive vier frei wählbaren Expansions für 499,- Euro und das Komplete Kontrol A25 zusammen mit einem gratis Software-Instrument.

