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Native Instruments SuperStarSaw – Supersaw-Synth mit A. G. Cook

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SuperStarSaw Plug-In von NI und AG Cook

16. Juli 2026

SuperStarSaw

Native Instruments SuperStarSaw für PC und Mac

Native Instruments bringt Super*Saw (gesprochen Native Instruments SuperStarSaw) heraus, einen Synthesizer entwickelt mit A. G. Cook (PC Music-Gründer, Charli xcx-Produzent, Grammy- und BRIT-Award-Gewinner).

AG Cook war maßgeblich an der Entwicklung beteiligt

Konzept von Super*Saw:

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  • Verwandelt Cooks signature „Supersaw“-Sound (bekannt aus Produktionen für Charli xcx, Beyoncé, Caroline Polachek, Oklou) in ein spielbares Instrument
  • Bisher nur durch Multi-Instance-Layering erreichbar – jetzt in einem Plugin
  • Zwei Jahre Entwicklung, direkt aus Cooks eigenen Patches/Sessions abgeleitet

Features:

  • Zwei unabhängige 16-Saw-Oszillator-Bänke
  • 4-Corner X/Y Morpher: vier Patch-Zustände, live überblendbar
  • Chord-, Scale- und Quantize-Tools für harmonische Kontrolle (plus gezielte Off-Grid-Dissonanz)
  • Per-Voice Glide/Offset für Stereo-Bewegung
  • Chorus, Delay, Reverb integriert
  • Filter: LP/BP/HP, 2-Pole und 4-Pole
  • Mono/Poly umschaltbar (Leads, Bässe, Stacks, Chords)
  • Komplete Kontrol- und Maschine-Integration
  • Design (Logo, Morpher-Grafik) von Simon Whybray

Super*Saw auf YouTube

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Über den Autor
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t.goldschmitz RED

Aktuelle Album-Veröffentlichung auf Basswerk Records:
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https://orcd.co/28yarvg
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Der erste Track enstand im C64, danach zog es ihn zur Gitarre und bald zu Synths und elektronischer Musik. Es folgten Drum and Bass Veröffentlichungen als Basztart/Syncope auf Basswerk, Pathfinder, Wicked Wax und Case Invaders.
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Verfallen ist er auch der Improvisation mit der Band Jimi ...

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  1. Profilbild
    Filterpad AHU

    Nicht noch ein Supersaw-Softwaresynthesizer kann man hier nur sagen! Nicht weil ich den Klang nicht mag, nein, man hat schon die besten Softwaresynthesizer mit dem Sound. Gut, dieser scheint etwas erfrischender zu sein und kann mehr als nur „Klischeedance“. Gut so, dann kann man ihn auch einsetzen. Andere Supersaw-Plugins von NI klingen leider unglaublich schlecht und besitzen nicht mal einen normalen Filter, siehe Synths und Utopia der Play-Series. Cuttoff, Resonanzfilter und Verstimmung der Waveforms sind bei dem Klang oberste Pflicht – Fehlt dementsprechend! Vielleicht kommt deswegen ein seperates Plugin heraus. Was mache ich nur mit soviel Supersaw? Da warte ich definitiv auf das nächste Bundle und eigentlich könnte ich dann auch etwas verkaufen. Braucht jemand einen? Aber meine Sorge ist auch hier wieder der schlechte Sound mit kaum Editiermöglichkeiten. Außerdem gibt es sehr gut klingende Supersaw-Teile umsonst wie Vital und JE-8086. Hätte NI einfach vor drei Jahren ein richtig gutes Supersaw-Plugin veröffentlicht, wäre dies meiner Ansicht nach die klügere Entscheidung gewesen. Also vor dem Arturia Teil und dem kostenlosen JE-8086 und dutzend weitere in allen Preisklassen, wie die Teile von Adam Szabo. Eine der ersten der diesen Trend erkannt hat, Supersaw günstig anzubieten. Das schlimme daran: Ich kaufe trotzdem wieder das nächste Bundle. Dann habe ich zuviel Moogsimulationen und Supersaw Softwaresynthesizer. – Echt, echt schlimm!

    2. Mehr anzeigen
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