Nicht noch ein Supersaw-Softwaresynthesizer kann man hier nur sagen! Nicht weil ich den Klang nicht mag, nein, man hat schon die besten Softwaresynthesizer mit dem Sound. Gut, dieser scheint etwas erfrischender zu sein und kann mehr als nur „Klischeedance“. Gut so, dann kann man ihn auch einsetzen. Andere Supersaw-Plugins von NI klingen leider unglaublich schlecht und besitzen nicht mal einen normalen Filter, siehe Synths und Utopia der Play-Series. Cuttoff, Resonanzfilter und Verstimmung der Waveforms sind bei dem Klang oberste Pflicht – Fehlt dementsprechend! Vielleicht kommt deswegen ein seperates Plugin heraus. Was mache ich nur mit soviel Supersaw? Da warte ich definitiv auf das nächste Bundle und eigentlich könnte ich dann auch etwas verkaufen. Braucht jemand einen? Aber meine Sorge ist auch hier wieder der schlechte Sound mit kaum Editiermöglichkeiten. Außerdem gibt es sehr gut klingende Supersaw-Teile umsonst wie Vital und JE-8086. Hätte NI einfach vor drei Jahren ein richtig gutes Supersaw-Plugin veröffentlicht, wäre dies meiner Ansicht nach die klügere Entscheidung gewesen. Also vor dem Arturia Teil und dem kostenlosen JE-8086 und dutzend weitere in allen Preisklassen, wie die Teile von Adam Szabo. Eine der ersten der diesen Trend erkannt hat, Supersaw günstig anzubieten. Das schlimme daran: Ich kaufe trotzdem wieder das nächste Bundle. Dann habe ich zuviel Moogsimulationen und Supersaw Softwaresynthesizer. – Echt, echt schlimm!