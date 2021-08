Nektar Impact GX Mini, USB-MIDI Control-Keyboard

DAW-Steuerung im Mini-Format

Mit dem Nektar Impact GX Mini wird die Impact-Serie um ein sehr kompaktes MIDI-Control-Keyboard nach unten abgerundet. Trotzdem werden eine anschlagsdynamische Tastatur, ein Joystick und die bekannte Nektar DAW-Integration für die beliebtesten DAWs geboten.

Die Tastatur für das GX Mini wurde neu entwickelt, so dass mit den 25 Minitasten ein dynamisches Spiel mit definiertem Gefühl möglich sein soll. Zur Anpassung gibt es drei Velocity-Kurven zur Auswahl. Mit dem Joystick können Pitchbend und Modulation oder zwei zuweisbare MIDI-CCs gesteuert werden. Außerdem lässt sich ein Fußschalter (3,5 mm Buchse) anschließen.

Stromversorgung und MIDI erfolgen über eine Micro-USB-Buchse, ein Anschlusskabel liegt bei.

Das Keyboard besitzt sieben Tasten (plus Shift) zur Steuerung von DAW-Funktionen wie Transport, Track-Navigation und anderen Funktionen, wobei die meisten der gängigen DAWs (Ableton Live, Logic, Calkwalk, Digital Performer, Cubase, Nuendo, FL Studio, Studio One, GarageBand, Reaper, Reason) vom GX Mini unterstützt werden. Es gibt sogar ein Template-Setup für Pro Tools. Den Tasten können aber auch MIDI-CCs zugewiesen werden, um damit Software steuern zu können, die nicht direkt unterstützt wird.

Die Part 2-Funktion erweitert die Spielmöglichkeiten des begrenzten Tastaturumfanges. Darüber können weitere Noten in einer anderen Oktavlage, einem anderen Layer oder MIDI-Kanal gespielt werden, während die vorherigen Noten in ihren Einstellung erhalten bleiben.

Zum Keyboard erhält man eine Licence-Card für die achtspurige DAW Bitwig 8-Track (als Download) dazu. Die DAW enthält über 50 Softsynths und Effekte und es lassen sich 3rd Party VST-Plug-ins laden.

Nektar Impact GX Mini ist mit Windows XP oder höher bzw. mit MacOSX 10.5 oder höher sowie mit Linux (Ubuntu) kompatibel. Für die Nektar DAW Integration ist Windows 7 oder höher bzw. MacOSX 10.7 oder höher erforderlich. Impact GX Mini soll noch im August verfügbar sein, der Preis beträgt 69,90 Euro.