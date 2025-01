Nektar Panorama CS12, Controller für DAW-Plug-ins

@Tai Ich denke, daß das eine Frage der Zielgruppe ist. Jemand wie ich, der Hobby-Musiker und mehr Wünstler als Künstler ist, kann die 400 € vielleicht gerade noch verschmerzen, die 1000 € nicht. Zudem ist das Gerät von Nektar mit dem Motorfader und der Transport-Sektion (habe ich das richtig?) mehr eine „all-in-ohne-Lösung“, während die Console 1 klar auf die Kontrolle von Software-Channel-Strips u. Ä. zielt und ein eher professionelles Setup ergänzt, in dem schon andere Geräte für je andere Aufgaben vorhanden sind und das Ding vermutlich eher in den Bereich „Alternative“ zu Outboard-Gear a la Neve und Co. rückt, folglich auch was kosten darf.

Mein „all-in-one“-Anwendungsfall wäre, daß der Tisch leerer und der Kabelsalat weniger wird, da ich statt einem ollen Faderport, Akai Midimix und Esi XJAM im Regelfall nur das CS12 dastehen hätte, mit dem ich die DAW steuern UND Plugins mit durch die Farbcodierung und das Display eindeutig zuordenbaren Hardware-Reglern bedienen kann.

Was die DAW-Unterstützung betrifft, kann man das Panorama CS12 zum Einen selber für andere DAWs mappen und zum Anderen wurde im oben eingebetteten youtube-Video von einem Nektar-Mitarbeiter angekündigt, daß die Unterstützung für weitere DAWs folgen wird. Ableton Live und Bitwig wurden genannt und „all the DAWs we currently integrate with“. Das wird dann wohl auch FL-Studio, Nuendo, Reaper, Reason, Studio One und GarageBand umfassen (vergleiche Support für das Nektar Aruba).