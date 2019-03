Nektar Tech entwickelt neue Controllerkeyboards SE25 und SE49

Reduktion auf das Wesentliche

So ganz offiziell ist es zwar (noch) nicht, aber wenn neue Produkte auf der koreanischen Firmen-Website und bei Amazon auftauchen, kann es so lange nicht mehr dauern bis der Hersteller Nektar Tech seine zwei neuen Controllerkeyboards SE25 und SE49 offiziell vorstellen wird. Aufgrund der fehlenden offiziellen Informationen ist diese News also noch mit Vorsicht zu genießen, so bald wir genaueres wissen, werden wir die News entsprechend überarbeiten.

Die Reduktion aufs Wesentliche stand bei der Entwicklung der beiden Controllerkeyboards Nektar SE25 und SE49 offensichtlich im Vordergrund. Die Produktnamen verraten es bereits, es handelt sich hierbei um Keyboards mit 25 bzw. 49 Tasten.

Nektar Tech SE49

Anstatt auf viele Fader, Potis und Pads zu setzen, verfügen die Modelle SE49 und SE25 lediglich über wenige Bedienelemente. Dazu gehören Pitch Bend- und Modulationsrad, Lautstärkeregler und eine aus den vier Elementen Play, Stop, Vorwärts und Rückwärts bestehende Transportsektion. Die Rückseite zeigt einen USB-Port für den Anschluss an den Computer, eine Buchse für eine Fußpedal sowie ein Power On/Off. Farblich sind die Keyboards oben und seitlich in schwarz gehalten, die Unterseite ist dagegen rot.

Eine Vielzahl der Funktionen wird bei den beiden Controllerkeyboards über eine Tastenkombination aktiviert, darauf lassen sich Beschriftungen oberhalb der Tastatur schließen.

Das kleinere Modell SE25 ist ähnlich aufgebaut, allerdings fehlen diesem Pitch Bend/Modulationsrad und der Lautstärkeregler.

Die Preise für die beiden Controllerkeyboards werden voraussichtlich bei 99,- US-Dollar (SE49) bzw. 69,- US-Dollar (SE25) liegen. Alles Weitere dazu hoffentlich in Kürze.