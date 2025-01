Network MIDI 2.0 – MIDI über Ethernet und WiFi

Wichtig ist eigentlich nur das es Rückwärtstkompatibel ist und die Buchsen und Stecker stabil sind, so dass häufiges Wechseln und sonstige Strapazen in Studio und Bühne dem nichts handhaben kann. Dann hätte ich nichts gegen ein neues Midi nach über 40 Jahren. Aber irgendwelches empfindliche Softwaregedöns mit billigsten Mini-Plastikstecker kann gerne fern bleiben. Ein neues Midi sollte im Idealfall schon so gut gemacht sein, dass man das bisherige nicht vermisst. Klingt nicht machbar? Warten wir es ab! Aber an meinem Post merkt man die Herausforderungen bzw. das was man sich bei Midi 2.0 wünscht, abgesehen von der größeren Reichweite und eventuell kabellose Übertragungsraten. Eventuell kommt noch der Kauf von diversen Adaptern etc. hinzu. Nützt alles nichts wenn es, wie man in Bayern so schön sagt, „a‘ kherrigs‘ Glumb‘ ist. Ich bin etwas skeptisch und im Idealfall reduziert sich das alles auf USB-C anstatt eben neue Pol-Stecker etc., was meiner Ansicht nach kein Mensch braucht.