Neue Cordial Patchkabel CFIP RR

Mit extraflachen Pancake Steckern

Das CFIP RR von Cordial soll Platz auf dem Pedalboard sparen – ohne hörbare Einbußen beim Signaltransport. Insbesondere wenn Pedalboard Konstruktionen an Umfang und Struktur zunehmen, seien platzsparende Verbindungen der Geräte untereinander gefragt, so der deutsche Hersteller Cordial in seiner aktuellen Pressemitteilung. Dieser Herausforderung nehme sich Cordial an und biete mit dem CFIP RR eine Patchkabel Lösung mit zwei rechtwinkligen flachen Pancake Klinken. Einmal „eingestöpselt “, ragten die Plugs dieser Verbinder nicht mehr als ein Zentimeter aus der Klinkenbuchse (6,3 mm) hervor.

Auch hinsichtlich der verwendeten Meterware mit einem Durchmesser von sechs Millimetern würden Musiker und Musikerinnen hier Platz im Board schaffen, ohne auf solide innere Werte verzichten zu müssen. 0,22 mm² Leiterquerschnitt (AWG 24) und eine Schirmung aus verdrillten Kupferdrähten (Wendelschirmung) sorgten für saubere Signalübertragung zwischen den Units.

Damit seien möglichst viele Bodentreter auf möglichst geringem Raum ohne signifikanten Klangverlust beim Signaltransport möglich. All dies ermöglichen die Cordial Patchkabel CFIP RR.

Die lieferbaren Längen betragen 15 cm, 30 cm und 60 cm.

Unverbindliche Preisempfehlungen der Produkte: CFI P 0,15 RR: 12,13 Euro; CFI P 0,3 RR: 12,25 Euro; CFI P 0,6 RR: 12,38 Euro.