Neue Einsteiger-Pianos: Alesis Prestige und Prestige Artist

Anfänger aufgepasst: 88 Tasten in zwei Versionen

Gleich zwei neue Digitalpianos stellt Alesis mit Prestige und Prestige Artist vor. Die beiden 88-Tasten-Pianos sind sowohl für den Einsatz zu Hause als auch auf der Bühne geeignet und entsprechend transportabel ausgelegt. Kernpunkt der neuen Anfänger-Pianos sind die graduiert gewichteten Hammermechanik-Tastaturen sowie das neu entwickelte Micro-Array-Lautsprechersystem. Laut Alesis soll die Wahl der aufeinander abgestimmten Lautsprecher dafür sorgen, dass man an jeder Position des Pianos einen brillanten und satten Sound zu hören bekommt. Sowohl Tastatur als auch Lautsprechersystem sind bei beiden Versionen identisch.

Was bietet das Alesis Prestige?

Das mobile Digitalpiano Alesis Prestige bietet insgesamt 16 Sounds. Der Fokus des Soundrepertoires liegt auf akustischen und elektrischen Pianos, es befinden sich allerdings auch Streicher und Orgeln im Fundus des Pianos. Die maximale Polyphonie gibt Alesis mit 128 Stimmen an, was im Hinblick auf das potenzielle Einsatzgebiet des Pianos vollkommen ausreichend ist. Über eine Split- und Layer-Funktion lassen sich zwei Sounds entweder separat auf der Tastatur verteilen oder in Kombination spielen. Zur Verfeinerung der Sounds bietet das Alesis Prestige einen Hall-Effekt mit mehreren Presets.

Das Digitalpiano ist ab sofort zum Preis von 529,- Euro erhältlich.

Was bietet das Alesis Prestige Artist?

Das 120,- Euro teurere Prestige Artist hat Alesis mit insgesamt 30 Sounds ausgestattet, die Auswahl ist also fast doppelt so groß wie beim Prestige. Ebenfalls verdoppelt wurde die Polyphonie, diese liegt bei der Artist-Version bei 256 Stimmen. Hinsichtlich der Bedienung bietet das größere der beiden Pianos ein scharfes OLED-Display. Funktional bietet es zusätzlich einen integrierten Arpeggiator.

Das Prestige Artist wird zeitnah im Handel erhältlich sein, der Preis beläuft sich auf 649,- Euro.

Die Features der beiden Pianos in der Übersicht

Prestige Key Features

88 Tasten in Originalgröße mit Graded Hammermechanik und anpassbarer Ansprache

16 integrierte Premium-Stimmen mit der Möglichkeit, 2 Stimmen gleichzeitig aufzuteilen oder übereinanderzulegen

Max. Polyphonie von 128 Noten bietet ein unerreicht realistisches Spielerlebnis

50W (2x25W) Micro-Array Lautsprechersystem klingt laut, klar und realistisch in jeder Umgebung

Einfach anpassbarer Reverb-Effekt mit 5 verschiedenen Arten zur Auswahl

Lernmodus unterteilt das Keyboard in zwei Zonen mit der gleichen Tonlage und Stimme

Record-Modus ermöglicht Aufnahme und späteres Anhören der eigenen Performance

Eingebautes Metronom, einfach anpassbar von 30-280 Beats pro Minute

6.35mm Stereoausgänge für den Anschluss an Mischpult, Verstärker oder ein anderes Soundsystem

6.35mm und 3.5mm Kopfhörerausgänge schalten die Lautsprecher für privates Proben stumm

USB-MIDI Ausgang für die Nutzung mit Lernsoftware oder Plugins für virtuelle Instrumente

Sustain-Pedal, Notenablage und Netzadapter enthalten

Enthält 60 interaktive Gratis-Lektionen von Melodics

Enthält 3 Monate Skoove Premium

Enthält 2 Monate TakeLessons | Live

Prestige Artist Key Features