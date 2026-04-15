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Neue Fender Vintera III Bässe

Auch neue Bässe mit Vintage-Charme

15. April 2026
Fender Vintera III Bässe

Fender Vintera III Bässe

Auch die Bassfraktion kommt natürlich nicht zu kurz. Die Fender Vintera III Bässe bieten genaue Vintage Spezifikationen auf ganzer Linie. Mit dabei sind ein 60s Precision Bass, jeweils ein 60s und 70s Jazz Bass und sogar ein 60s Bass VI.

Die neuen Fender Vintera III Bässe

Bei der neuen Vintera III Serie verfolgt Fender den Ansatz, sich auf die glorreichen Momente in der eigenen Historie zu fokussieren, anstatt ganze Dekaden nur grob abzubilden. Neben den Gitarren sind natürlich auch Bässe mit historisch akkuraten Specs aus der Firmengeschichte ausgestattet. Auch die Vintage orientierte Tieftöner-Fraktion sollte jetzt also gut aufpassen.

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60s Precision Bass

Vintera III Precision Bass

Vintera III Precision Bass

Der Precision Bass aus der Reihe der Fender Vintera III Bässe beruht auf den späten 60er Jahren. Der Korpus des Vintera III Late ‘60s Precision Bass ist aus Erle, während der Hals aus Ahorn und wahlweise mit einem Palisander- oder Ahorngriffbrett versehen ist. Er liefert mit einem 60s C-Profil, 7.25″ Griffbrettradius und Vintage-Tall Bünden ein komfortables Spielgefühl. Der Split-Coil Pickup liefert Sounds der späten 60er Jahre. Die 4-Saddle Bridge sowie die Lollipop Mechaniken runden das Vintage-Konzept ab.

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Vintera III 70s Jazz Bass

Vintera III 70s Jazz Bass

Vintera III Jazz Bass

Bei den Jazz Bass Modellen gibt es mit dem Vintera III Early ‘60s Jazz Bass und dem Vintera III Early ‘70s Jazz Bass zwei Vertreter. Beide bieten ebenfalls die Holzkombination Erle und Ahorn, während das Griffbrett beim 70s Jazz Bass wahlweise aus Palisander oder Ahorn gefertigt ist. Die Tonabnehmerkombination ist bei beiden Modellen klanglich auf das jeweilige Jahrzehnt abgestimmt. Die Hardware besteht aus einer Vintage-Style 4-Saddle Bridge und hauseigenen Vintage-Style Mechaniken.

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Vintera III 60s Bass VI

Vintera III Bass VI

Vintera III Bass VI

Ein besonderes Schmankerl der Fender Vintera III Bässe bietet der Vintera III Early ‘60s Bass VI. Auch er kombiniert einen Korpus aus Erle mit einem Ahornhals mit Palisandergriffbrett. Mit seiner 30″-Mensur, drei Single-Coils und individuellen On/Off-Schaltern für jeden Pickup besetzt er die Nische zwischen Gitarre und Bass und liefert den tiefen, knurrenden Sound der frühen Sechziger.

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Preise und Verfügbarkeit

Die Fender Vintera III Bässe liefern alles, was das Herz begehrt. Den Vintera III Precision Bass bekommt man ab jetzt bei Thomann für 1.229,- Euro. Die beiden Vintera III Jazz Bass Modelle liegen zwischen 1.229,- Euro und 1.319,- Euro, der spezielle Vintera III Bass VI liegt bei 1.369,- Euro.

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Über den Autor
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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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