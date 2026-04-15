Neue Fender Vintera III Gitarren

Neue Fender Modelle mit Vintage Vibe

Mit der lange erwarteten Fender Vintera III Serie baut der amerikanische Hersteller sein Vintage-inspiriertes Lineup aus. Die Vintera III Serie umfasst die Gitarrenmodelle Strat, Tele, Jazzmaster, Jaguar und Mustang, allesamt mit historisch korrekten Spezifikationen der 50er, 60er und 70er Jahre.

Die Gitarren der neuen Fender Vintera III Serie

Bei der neuen Vintera III Serie verfolgt Fender den Ansatz, sich auf die glorreichen Momente in der eigenen Historie zu fokussieren, anstatt ganze Dekaden nur grob abzubilden. So sind die Gitarren gezielt mit beliebten Specs aus der Firmengeschichte ausgestattet. Vintage-Fans sollten also ganz genau aufpassen.

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Vintera III Stratocaster

Die Fender Vintera III umfasst vier Stratocaster-Modelle. Mit der Vintera III Late ‘50s Stratocaster und der Limited Edition Vintera III Late ‘50s Stratocaster bekommen wir zwei Modelle aus den Fünfzigern, mit der Vintera III Early ‘60s Stratocaster und die Vintera III Late ‘60s Stratocaster zwei mit 60er Jahre Spezifikationen.

Alle Strats besitzen einen Erle Korpus (Esche bei der Limited Edition) und einen einteiligen Ahornhals. Die Hälse der beiden 50s Modelle wurden mit einem D-Profil ausgestattet, wärden die 60s Modelle natürlich ein komfortables C-Profil besitzen. Die Griffbretter sind ebenfalls aus Ahorn, außer bei der Late 60s Strat, die neben der für diese Ära typischen großen Kopfplatte auch eine Palisander-Option bietet

Alle Modelle verfügen über speziell abgestimmte hauseigene Alnico II oder V Single-Coils, um den authentischen Klang der Originale zu bieten, sowie ein synchronisiertes Vintage-Tremolo und klassische Mechaniken.

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Vintera III Telecaster

Bei der Telecaster beschenkt uns die Fender Vintera III Reihe mit drei Modellen, darunter die Vintera III Late ‘50s Telecaster, die Vintera III Mid ‘60s Telecaster und die es kann nicht wahr sein wirklich? Limited Edition Vintera III Early ‘60s Custom Telecaster.

Die Late ’50s Telecaster nutzt Esche oder Erle als Korpusholz, kombiniert mit einem einteiligen Ahornhals mit kräftigem „V“-Halsprofil. Den Twang der 50er Jahre liefern die beiden Single Coils, während die 3-Saddle Bridge und die historisch korrekten Mechaniken die 50er Jahre Ästhetik komplettieren.

Die Vintera III Mid ‘60s Telecaster gibt es ebenfalls mit einem Body aus Esche oder Erle und Ahornhals, diesmal mit dem dünneren 60s C-Profil. Das Griffbrett ist wahlweise mit Ahorn oder Palisander bestückt. Die Tonabnehmer sind hier auf den Sound der Sechzigerjahre ausgelegt und liefern laut Fender hellere und glockigere Sounds.

Die Limited Edition Vintera III Early ‘60s Custom Telecaster kommt mit Double Binding um den Erle-Korpus sowie mit einem Ahornhals, ebenfalls mit C-Profil und Palisander Griffbrett. Tonabnehmerseitig kommen hier zwei Single Coils mit den Specs von 1963 zum Einsatz. Die Hardware orientiert sich ebenfalls an den frühen Sechzigern.

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Vintera III Jazzmaster, Jaguar & Mustang

Bei den Offset-Modellen gibt es die Wahl zwischen Vintera III Mid ‘60s Jazzmaster, Vintera III Mid ‘60s Jaguar oder Vintera III Mid ‘60s Mustang. Sie kommen alle mit Erlenkorpus, Ahornhals und Palisandergriffbrett.

Während die Jazzmaster über den klassischen Rhythm-Circuit und warm-hölzerne Pickups verfügt, bietet die Jaguar zusätzlich den typischen Mute-Dämpfer und die komplexe Schaltelektronik. Beiden besitzen einen Matching Headstock. Die kompakte Mid ’60s Mustang rundet diesen Bereich mit ihrer kürzeren Mensur und dem markanten floating Tremolo ab.

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Preis und Verfügbarkeit

Die Gitarren der Fender Vintera III Serie sind direkt bei Thomann verfügbar. Die Stratocaster-Modelle sind zwischen 1.169,- Euro und 1.269,- Euro gelistet, die Telecaster-Modelle liegen zwischen 1.169,- Euro und 1.319,- Euro für die Limited Edition Tele. Di Offset-Modelle gibt es ebenfalls zwischen 1.169,- Euro und 1.269,- Euro.