Neue Generation der Mackie Thump-Serie ist da

Brandneue Thump Lautsprecherserie

Mackie führt mit den brandneuen XT Modellen und einem Redesign der Standardversionen die neue Thump Lautsprecherserie ein. Die neuen Modelle – natürlich mit dem legendären Mackie-Sound ausgestattet – ergänzen die jetzt schon so populäre Thump GO-Serie und stellen laut Hersteller das umfangreichste Sortiment in der Geschichte der Serie dar. Neben verbesserten Treibern gibt es auch eine Fernbedienung via App plus zahlreiche weitere Verbesserungen.

Matt Redmon, Director of Product Marketing bei Mackie sagt in der Pressemeldung: „Vor allem unter DJs, die viel unterwegs sind, hat unsere Thump-Serie zahllose Freunde gewonnen. Dennoch findet unser Entwickler-Team immer Möglichkeiten, unsere Produkte noch besser zu machen. Deshalb wurden alle Thumps vollständig überarbeitet – bis wir uns vollkommen sicher waren, nun endlich das bestmögliche an Sound, Leistung und Features hineingepackt zu haben.“

Robuste Mackie Thump Gehäuse

Die neu überarbeitete Thump Serie verfügt wie gewohnt über Mackies Built-Like-A-Tank-Gehäuse, umfangreiche I/O-Ausstattung und weitere, praktische Verbesserungen. Die höchst effizient arbeitenden Class-D-Endstufen liefern 1400 W und damit reichlich Leistung für anspruchsvolle Beschallungsaufgaben im Innen- und Außenbereich. Egal ob Stimme, Instrumente oder DJ-Setlist – die neuen Thumps garantieren kristallklaren Sound mit bis zu 128 dB und einem Frequenzgang von 47 Hz bis 20 kHz, heißt es in der Pressemeldung.

Mit Thump Connect 2 App fernbedienbar

Sowohl die neuen Standard Thump als auch die ThumpXT Modelle verfügen über einen internen Feedback-Destroyer und Music Ducking. Die ThumpXTs sind darüber hinaus mit praktischen Voicing-Modes ausgestattet und über die Thump Connect 2 App fernbedienbar: einfach EQ, Pegel, Mutes, Voicing Modes und andere Funktionen einstellen und die Lautsprecher via Bluetooth koppeln – fertig.

Mackie Thump Subwoofer sind auch neu

Mit zwei TRS/XLR Eingängen und einem Stereo-Aux-Eingang bietet die Serie jede Menge Konnektivität und erspart den Einsatz von zusätzlichen Adaptern und extra Kabeln. Wer eine ordentliche Extraportion Bass benötigt, kann sein System mit den neuen Thump Subwoofern (Mackie Thump 115S und Mackie Thump 118S) erweitern. Mit 133 dB Schalldruck und einem Frequenzgang von 33 Hz bis 200 Hz sorgen sie für den nötigen Druck. Der ergonomische Mackie Thump115S ist dabei der bisher kompakteste Subwoofer der Thump-Serie und vereinfacht den Transport, ohne dass man dabei auf die nötige Leistung verzichten muss.

Thump, ThumpXT und Thump Subs sollen schon diesem Monat lieferbar sein. Die Preise der neuen Mackie Thump Lautsprecher (empfohlene Listenverkaufspreise inklusive MwSt):

Thump212 – 535,49 Euro

Thump215 – 594,99 Euro

Thump212XT – 594,99 Euro

Thump215XT – 654,49 Euro

Thump115S – 946,04 Euro

Thump118S – 1072,18 Euro

