Harley Benton goes Bigsby

Neue Harley Benton Modelle stehen ins Haus, ein Halbresonanz Bass und eine Gitarre, die mit ihrem Bigsby Vibrato an eine Vintage ES 335 erinnert

Harley Benton wird nicht müde. Ganz im Gegenteil, immer wenn ich überlege, was da noch kommen soll, hauen die wieder einen raus. Diesmal gibt’s eine Hollowbody Gitarre mit Bigsby-Style-Vibrato und einen Halbresonanz Bass, der ganz wunderbar altbacken aussieht.

ANZEIGE

Neue Harley Benton Modelle im Vintage Style

Schauen wir uns zunächst mal die sechssaitige Schönheit an. Die gehört zur HB-35 Plus Serie. Denkt man sich eine „3“ hinzu, sind wir bei 335 und das ist sicherlich kein Zufall, erinnert diese Serie doch an den beliebten Vintage-Klassiker ES 335 von Gibson.

Jetzt hat man der Schönheit ein Vibrato im Bigsby-Style spendiert, was zusammen mit dem Olive Drab Finish fantastisch aussieht. Ansonsten hat sich bei den Specs der Gitarre nichts verändert, zwei Roswell Humbucker verrichten ihren Dienst in Hals- und Stegposition. Die beiden sind allerdings splitbar, was dem Instrument deutlich mehr Flexibilität verleiht.

ANZEIGE

Der Body der HB-35Plus Tremolo Olive Drab besteht aus Ahorn, im Inneren sorgt ein Sustainblock aus Okoume für lange Töne. Die Modelle der Serie ohne Vibratosystem ist um ein paar wirklich gelungene Farben ergänzt worden.

Bei den Bässen gibt’s was richtig Schickes zu vermelden. Der HB-50 ist ein halbakustischer Bass mit gewölbter Ahorndecke und einem Hals aus kanadischem Ahorn (der mit dem leckeren Sirup!). Die 22 Bünde aus Nickel werden von einem Fretboard aus Laurel getragen, der Humbucker stammt von Artec und hört auf den Namen MMC4 Vintage AlNiCo 5. Die Mensur beträgt 864 mm und damit haben wir es mit einem echten Longscale zu tun.

Die Elektronik besteht aus einem 3-Weg-Schalter, der die Spulen in unterschiedlichen Kombinationen schaltet, sowie einem Volume- und einem Tone-Regler. Sehr übersichtlich und ausgesprochen Vintage. Wer bei den Vintage-Modellen von Höfner feuchte Augen bekommt, sollte hier mal einen Blick werfen. Lieferbar ist der Bass in Cherry Red und Vintage Orange. Knaller!

Die Preise der neuen Harley Benton Modelle sind wie üblich unverschämt niedrig angesiedelt, die HB-35Plus Tremolo Olive Drab liegt bei 299 €, der HB-50 Bass 239 €. Alle Modelle sind ab sofort lieferbar und warten auf eure Bestellung. :)