Neue Lock-it Guitar Straps Gitarrengurte erhältlich

Lock-It Guitar Straps jetzt im Artist Design

Über diese Nachricht freue ich mich ganz besonders, denn ich schimpfe immer wieder über fehlende Security Locks bei schweineteuren Gitarren. Die patentierten Lock-It Guitar Straps sind zwar nicht neu, aber umso überzeugender ist das Konzept, ein Abrutschen des Gurtes von den Endpins zu verhindern. Dass diese Gitarrengurte jetzt auch noch in weicher Baumwolle und dezenten Farben oder wirklich krassen Designs eines bekannten Künstlers aus den Sechzigern erhältlich sind, lässt mich mal wieder mein Portemonnaie auf links drehen.

Lock-it Guitar Straps – Design by Bob Masse

Wem der Name Bob Masse nichts sagt, hat trotzdem mindestens eins seiner Werke schon gesehen. So war er unter anderem der Vater der Kinoplakate für Total Recall oder Zurück in die Zukunft III. Ursprünglich fertigte der Kunststudent in den Sechzigerjahren aber Konzertplakate an, unter anderem für Cream, die Yardbirds, Jefferson Airplane, The Doors oder Gratetful Dead und die Steve Miller Band. Und jetzt gibt’s ein paar von ihm designte Gitarrengurte bei Lock-it Guitar Straps.

Die Straps der Artist Serie sind aus Polyester gefertigt, verfügen über das patentierte Verriegelungssystem an beiden Enden an jeweils an einem Lederstück, und haben allesamt eine Breite von 51 mm. Die Länge der Gurte ist mittels Gleitschnalle veränderbar von 91 bis 157 cm, das reicht sogar für meine Lockdown-Plauze. Prima!

Die vier Designs nennen sich Green Lizard, Blue Journey, Purple Flowers und Summer of Love, die Produktion der Lock-It Guitar Straps erfolgt in den USA. Der empfohlene Verkaufspreis liegt bei 38,90 €