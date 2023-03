Neue Stäbchenmikrofone DPA 2012 und DPA 2015

Präzise Klangwiedergabe für die Livebühne

DPA Microphones, der führende Hersteller von hochwertigen Mikrofonlösungen, stellt seine neuen kompakten Mikrofone DPA 2012 mit Nierencharakteristik und DPA 2015 mit breiter Nierencharakteristik vor. Die Mikrofone reihen sich in die renommierte Linie der Stäbchenmikrofone des Herstellers ein und sollen die bekannte natürliche und akkurate Klangwiedergabe bieten. Sie seien ideal geeignet für eine Vielzahl von Instrumenten, deren Klangvielfalt von laut und druckvoll bis hin zu zart und zurückhaltend variieren kann. Außerdem sollen sich die Mikrofone DPA 2012 und DPA 2015 als zuverlässige Lösungen für Livesound-Profis erweisen. Mit ihrer robusten, verstärkten Konstruktion würden sie den harschen Bedingungen des Touring-Alltags standhalten. DPA will die neuen Modelle zuerst auf der diesjährigen NAMM-Show sowie auf der SHOWTECH in Berlin präsentieren.

DPA 2012 Mikrofon



Das DPA 2012 Kompaktmikrofon mit Nierencharakteristik soll ein zuverlässiges Allround-Stäbchenmikrofon sein, das sich für jedes Instrument eignet. Das Mikrofon kombiniere ein robustes Design mit einer ausgeklügelten Tonabnahme für eine präzise Nahmikrofonierung bei jedem Bühnen-Setup. Von Bläsern und Percussion bis hin zu akustischen oder elektrischen Gitarren, Basslautsprechern und vielem mehr könne das DPA 2012 kristallklare Aufnahmen einzelner Instrumente mit Leichtigkeit einfangen. Im Gegensatz zu dynamischen Mikrofonen, die häufig für Nahabnahmen verwendet werden, biete das DPA 2012 einen erweiterten Frequenzbereich und einen linearen Frequenzgang in einem kompakten Gehäuse. Dank seines exzellenten Impulsverhaltens könne das DPA 2012 auch mit hohen Schalldruckpegeln umgehen und gleichzeitig die feinsten Klangnuancen einfangen.

DPA 2015 Mikrofon



Das DPA 2015 Kompaktmikrofon mit breiter Nierencharakteristik biete die beste Performance als Stereopaar für Drumkits und andere Instrumentengruppen. Mit gleichmäßiger, breiter Nierencharakteristik und linearem Frequenzgang soll ein selektiertes 2015 Mikrofonpaar einen raumfüllenden Klang für Bläsergruppen, Vibraphone, Xylophone und andere große Instrumente bieten. Bei enger Positionierung seien die Mikrofone auch ideal für große Flügel geeignet. Dieses Stereopaar könne den ausgewogenen Klang des gesamten Instruments mit weniger Übersprechen auf der Bühne einfangen. Darüber hinaus ermögliche das kompakte Design des DPA 2015 eine unauffällige Platzierung auf Bühnen jeder Größe, während die robuste Konstruktion eine lange Lebensdauer verspreche.

Bei beiden Lösungen handelt es sich um vorpolarisierte Kondensatormikrofone, die jeweils über eine speziell entwickelte 17-mm-Kapsel verfügen, die perfekt auf die jeweilige Anwendung zugeschnitten sei. Wie die meisten DPA-Mikrofone werden auch DPA 2012 und DPA 2015 in einer praktischen Reißverschlusstasche geliefert, zusammen mit einem Mikrofonhalter und einem Windschutz. Weiteres Zubehör wie ein Stereoboom, eine Schwanenhalshalterung und entsprechende Shockmounts sind ebenfalls erhältlich.

Preise und Verfügbarkeit der Mikrofone



Sowohl das DPA 2012 Kompaktmikrofon mit Nierencharakteristik als auch das DPA 2015 Kompaktmikrofon mit breiter Nierencharakteristik sind für UVP 625 Euro verfügbar – das Stereopaar der 2015 Mikrofone mit breiter Nierencharakteristik für UVP 1.190 Euro. Die Preise verstehen sich zuzüglich der lokalen Mehrwertsteuer.

