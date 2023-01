Neue Version des Synthesizers Antonus 2600

Nur 20 Stück pro Jahr

Es noch ein Vorankündigung, aber im Laufe des Jahres wird es eine neue Version des semi-modularen Synthesizers Antonus 2600 geben. Der Hersteller wird seinen Nachbau noch dichter am Vorbild ARP 2600 halten, den Synthesizer aber auch mit MIDI, symmetrischen Ausgängen und LED-Fadern ausstatten.

Die erste Version des Antonus 2600 war etwas kleiner als das Original. Die neue Version wird jedoch die gleichen Maße und Form, einschließlich der Metallbeschläge am Gehäuse, wie der ARP 2600 (Grey Face) haben und ebenfalls in Handarbeit gefertigt werden. Selbst die Form der Faderkappen wurde dem Original nachempfunden, nur mit dem Unterschied, das es eine kleine Öffnung gibt, durch die das Licht der integrierten LEDs scheinen kann. Die Helligkeit der LEDs kann mit einem Trimmer eingestellt werden. Für den absolut originalen Look lässt sich die Beleuchtung auch ganz abschalten.

Bei den Oszillatoren wird die Variante 4027-1 zum Einsatz kommen, während beim Filter die 4012-Version (Transistor Ladder) für den klassischen Sound sorgen wird.

Der integrierte Federhall ist wie bei den frühen Versionen des ARP 2600 mit einer großen Hallspirale ausgestattet. Dafür wurde die Schaltung angepasst, um Störgeräusche so gering wie möglich zu halten.

Die gesamte Schaltung verwendet durchkontaktierte Bauteile, mit den gleichen Schaltungsbezeichnungen und Nummerieungen wie beim Original. Damit kann im Servicefall eine Reparatur ohne Spezialwerkzeug und selbst nach den ARP-Unterlagen durchgeführt werden.

Wie beim ARP 2600 werden auch bei der Schaltung des Antonus 2600 Submodule verwendet. Diese sind laut Hersteller zwischen Original und Nachbau absolut kompatibel und lassen sich im Bedarfsfall untereinander problemlos austauschen.

Antonus 2600 ist mit einem duophonen MIDI/CV-Interface ausgestattet, welches die einzige Platine mit SMT ist. Im Vergleich zur Vorgängerversion kam hier eine Thru-Buchse und eine Learn-Taste zur einfachen Einstellung des MIDI-Kanals hinzu.

Weiterhin wurden symmetrische Ausgänge in Form von XLR/Klinke-Kombibuchsen ergänzt.

Vom Antonus 2600 kann der Hersteller pro Jahr nur 20 Stück fertigen. Bei Interesse sollten man sich also rechtzeitig anmelden und eine gewisse Wartezeit einplanen. Der Preis beträgt 4.125,- Euro (inkl. VAT) zzgl. Versand.

Audiodemos und Videos will der Hersteller in Kürze online stellen.

