Neuer JBL PRX ONE Säulenlautsprecher

Säulenlautsprecher mit App-Steuerung und cleveren Features

JBL hat sich viel vorgenommen: Mit dem neuen mobilen und aktiven Säulenlautsprecher JBL PRX ONE will man die „Spielregeln“ für Säulen-PAs jetzt ändern. Die hohe Leistung von 2.000 Watt Peak (1.000 Watt RMS) mit 130 dB Schalldruck würde man niemals in diesem schlanken System vermuten, berichtet der Hersteller selbstbewusst. Dabei soll der 12-Zoll Subwoofer für kräftigen Schub im Tiefbass-Bereich sorgen. Der Abstrahlwinkel dieser Säulen-PA beträgt 130° x 30° (h x v).

Die JBL PRX ONE hat kompakte Transportmaße, weil die zwei Säulen-Elemente mit insgesamt zwölf 2,5” Treibern einfach steckbar sind und in der mitgelieferten Tasche gut verstaut werden können.

Integriert ist ein digitaler 7-Kanal-Mixer für den Anschluss von Mikrofonen, Instrumenten oder Musik-Zuspielern. Dieser Säulenlautsprecher lässt sich bequem über iOS oder Android-App steuern. Bis zu zehn JBL PRX ONE-Systeme sollen gleichzeitig fernsteuerbar sein.

Über Bluetooth 5 kann Musik direkt auf den Lautsprecher gestreamt werden. Ein integrierter DSP soll für optimalen Klang auf jeder Bühne sorgen. Mit dbx Gate, Compressor, EQ und AFS (Advanced Feedback Suppression) sowie einigen Lexicon Effekten lassen sich die Sounds optimieren und verfeinern.

JBL PRX ONE mit cleveren Detaillösungen

Über die eingebaute USB-Buchse kann die JBL PRX ONE auch externe Geräte aufladen. Die vier Mikrofon-Eingänge verfügen über 48V-Phantomspeisung, sodass hier auch Kondensatormikrofone angeschlossen werden können. Die zwei Line In HiZ Eingänge sind von der Impedanz her für den direkten Anschluss von Instrumenten wie E-Bass oder Akustikgitarre ausgelegt.

Dank des kompaktes Designs ist der Transport einfach. Wegen der hohen Leistungsreserven würden sich auch größere Auftritte mit druckvollem, klarem Klang meistern lassen. Zusammen mit der komfortablen App-Fernsteuerung sei die JBL PRX ONE somit die ideale PA für Präsentationen von Moderatoren, DJ- und Karaoke-Gigs, große Gartenpartys und Konzerte von Bands und Musikern.

Technische Daten und Features in der Zusammenfassung