Neuer Neumann Mikrofon-Klon: Warm Audio WA-67

Klassiker im neuen, günstigen Gewand

Erst kürzlich hatte der US-amerikanische Hersteller Warm Audio die zweite Version seines WA-87 Mikrofons vorgestellt. Und offensichtlich hat sich das Unternehmen in der Zwischenzeit einem weiteren Mikrofonklassiker gewidmet, dem Neumann U67. Egal ob man sich das (gebrauchte) Original aus den 1960er Jahren oder die aktuelle Version von Neumann zulegen möchte, ein mittlerer vierstelliger Betrag wird hierfür so oder so fällig. Warm Audio bietet sein WA-67 dagegen zum Preis von 1.089,- Euro an. Bleibt die Frage ob es klanglich an das Original heran reicht?

Warm Audio WA-67 Überblick

Der Nachbau von Warm Audio basiert auf einer EF86-Pentodenröhre. Hierfür verspricht der Hersteller einen „smoothen“ und cremigen Klang, ganz so wie es das Original bietet. Das Einsatzgebiet des Kondensatormikrofons ist laut Warm Audio breit gefächert. Von Gesang über Gitarren, als Overhead oder für Pianos, Bläser oder Streicher soll sich das WA-67 einsetzen lassen. Hierfür sorgen auch die drei wählbaren Richtcharakteristiken Niere, Kugel und Acht.

Hinzu kommen ein schaltbarer Hochpassfilter bei 80 Hz und die mögliche Absenkung des Signals um 10 dB (Pad)

Zum Lieferumfang gehören eine Aufhängung sowie eine Mikrofonhalterung, das zum Betrieb notwendige Netzteil samt 7-poligem Kabel sowie eine schicke Holzschatulle für die Aufbewahrung.

Weitere günstige Nachbauten bekannter Recording-Klassiker (auch von Warm Audio) findet ihr in unserem Artikel „Günstiges Studioequipment in Profi-Qualität„.

Die Features des WA-67 im Überblick

basiert auf einer EF86-Pentodenröhre

umschaltbare Richtcharakteristik: Niere, Kugel, Acht

Nachbildung der K67-Kapsel

Frequenzbereich: 20 – 20000 Hz

schaltbarer 80Hz Hochpassfilter

schaltbare -10db-Dämpfung

Nennimpedanz: 200 Ohm

Nenn-Lastimpedanz: 1 kOhm

äquivalenter Rauschpegel (A-bewertet): 17 dBa

maximaler SPL für THD 0,5%: 138 dB

Signal-Rausch-Verhältnis (A-bewertet): 78 dB

inkl. 7-Pol Gotham Kabel, elastische Aufhängung, Mikrofonhalterung, Netzteil und Aufbewahrungsbox aus Holz

Bereits ab Mitte November sollen die ersten WA-67 Mikrofone im Handel erhältlich sein.