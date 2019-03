Neuer Phase Distortion Synthesizer von Nikolozi NPD für iOS

Neue Phase Distortion für iOS

Mit dem Nikolozi Phase Distortion Synthesizer für iPad erweitert Nikolozi seine iOS-Synthesizer-Kolletion. Nach NS1 dem virtuell analogen Synthesizer und NFM, dem Frequenzmodulationssynthie folgt nun NPD. Nicht zu verwechseln mit der 2017 vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärten hiesigen Partei, aber das hatte der Australier auch bestimmt nicht im Sinn.

Was Nikolozi aber ganz sicher im Sinn hatte, war ein gut klingender Synthesizer. Dabei ist der NPD keine aufgewärmte Version des NFM, schließlich liegen Phase Distortion und FM von der Grundidee her recht nahe beieinander, sind aber nicht zu verwechseln.

Jedoch arbeitet das von Casio in Zusammenarbeit mit Isao Tomita Phase Distortion auf digitalen Samples mit genau einer Schwingungsperiode Länge, während FM auf Sinusschwingungen basiert, egal wie sie erzeugt werden. Damit wollte man Yamahas FM-Monopol etwas entgegensetzen.

Es gibt zwar schon einige Phase-Distortion-Synthesizer für iOS bisher, aber noch keinen, der AUv3-kompatibel ist.

Optisch folgt Nikolozi dennoch dem angenehmen minimalistischen Interface-Design seiner bisherigen Apps. Wer also schon NS1 oder NFM kennt, wird sich wohl auch bei NPD zurechtfinden. Nur dass nach Rostrot und Grün jetzt Blau kommt.

Das minimalistische Design kommt auch dem Umstand zugute, dass NPD als AUv3 ausgeführt ist, sprich auch in diversen Hosts wie AUM, NanoStudio oder Cubasis beliebig oft instanziiert werden kann. Natürlich ist das Fenster dann auch skalierbar.

Die Klangerzeugung des NPD besteht aus drei Oszillatoren mit Kontrollen für Schwingungsform und harmonischen Anteilen plus einem Rauschoszillator. Zwei Filter, drei Hüllkurven und und zwei LFOs können in einer umfassenden Modulationsmatrix zugewiesen werden. Da sämtliche Signalpfade in Stereo ausgeführt sind, können auch komplexe Panoramamodulationen realisiert werden. Die meisten graphischen Darstellungen der Parameter sind dabei direkt anfassbar, so wie es sich für ein Touchscreen-Interface gehört. Möchte man exakte Werte eingeben, geschieht dies über eine Zehnertastertur.

An Effekten gibt zwar nur Standardkost wie Verzerrung, Phaser, Chorus und Delay, aber in den Hosts lassen sich ja beliebige Effekte nachschalten.

Dabei bietet NPD bei Bedarf auch Polyphonie mit Legato und Glide-Modi.

Die Presets von NPD werden auch in der AUv3-Anwendung innerhalb des App-Fensters verwaltet.

Auf der Homepage von Nikolozi sind auch diverse Audiodemos zu hören.