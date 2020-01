Neues Digitalmischpult erhältlich: RCF M20X

Komplett-Mixer für unter 1.400,- Euro

Bereits Ende Oktober hatte RCF ein Video zum neuen Digitalmixer M20X ins Web gestellt, nun ist der Mixer auch endlich erhältlich. Der Preis für die gebotenen Features ist heiß und stößt genau ins das Preissegment, in dem sich einige Behringer und Midas Mixer tummeln. Wir haben die wichtigsten Fakten zum M20X für euch zusammengestellt.

Insgesamt 20 Eingangskanäle bietet der neue M20X und bleibt dabei mit den Abmessungen 388 x 131 x 248 mm schön kompakt. Das Gewicht liegt bei 7,9 kg.

Die 20 Inputs teilen sich auf 16 Mikrofon- und 4 Line-Eingänge auf, wobei die Mic-Kanäle allesamt über die zugehörige M20 MixRemote App fernsteuerbar sind. Diese ist für iOS und Android erhältlich. Zehn Kanäle plus Master sind über die Motorfader direkt steuerbar.

Während die Eingangskanäle 1-8 als reine XLR-Buchsen ausgelegt sind, lassen sich an den Kanälen 9-16 über die Combo-Buchsen auch Klinkenkabel anschließen. Ausgangsseitig bietet das Digitalpult acht Einzelausgänge plus ein Stereo-Pärchen für die Summe in XLR-Form sowie zwei Klinkenausgänge für einen separaten Mix. Auch AES/EBU gehört dazu.

Schön ist, dass man mit dem M20X alle 20 Eingangskanäle auf SD-Karte (als WAV) aufnehmen kann. Bei einer späteren Wiedergabe lassen sich die 20 Spuren wieder komplett auf die Eingangskanäle routen und nutzen. Auch als Audiointerface dient der Digitalmixer. Über USB 2.0 und einen angeschlossenen Computer wird das Mischpult sogar zu einem 24-Spur-Interface.

Alle 20 Eingangskanäle verfügen über ein 12 dB/Oktave Highpassfilter, Noise Gate, Kompressor/De-Esser (Kanäle 1-16), einen flexiblen 4-Band-Equalizer, Delay-Line und Channel Presets.

Auch Effekte gehören natürlich zu den Ausstattungsmerkmalen des RCF-Mixers. Vier Busse sind für die internen Effekte vorgesehen. Zwei digitale Reverb mit den Presets Hall, Plate, Room und Ambience bietet das M20X, hinzu kommen ein Delay plus der vierte Effekt-Weg, der zwischen Delay- und Modulationseffekten geschaltet werden kann. Bei den Delayys stehen die Presets Stereo, Modern, Vintage, Dual und Early Reflections zur Auswahl, den Modulationseffekten Chorus, Flanger und Tremolo. Wie die praktische Handhabung aussieht, werden wir hoffentlich bald in einem Test klären können.

Unter dem Produktnamen M20XD bietet RCF dazu ein weiteres Modell an, was zusätzlich zu den o.g. Features über eine Dante Schnittstelle verfügt. Der Verkaufspreis für das M20X liegt bei 1.395,- Euro, der Preis für die XD-Variante ist bisher noch nicht bekannt.