Neues Gerät von Polyend angekündigt – aber was ist es?

Controller, Sequencer oder Sample-Groovebox?

Mit einem Teaser von sehr niedrigem Informationsgehalt kündigt der polnische Hersteller Polyend ein neues Gerät an. Was mag mit dem Slogan „Soon, everything will be on the right track“ gemeint sein?

Dem kurzen Clip ist nicht viel zu entnehmen und somit wird schon kurz nach der Veröffentlichung wild herum spekuliert. Man erkennt nur die Silhouette eines vermeindlichen Controllers mit dem Audioclips getriggert und manipuliert werden. Offenbar gibt es mehrere Tasten und etwas, was der Fingerbewegung nach ein XY-Pad oder Ribbon-Controller sein könnte. Ob der große Knubbel unter Hand ein fettes Jog Wheel ist oder uns nur irritieren soll, wer weiß …

Auf der Webseite wird eine Ecke des Gerätes gezeigt, auf der sich eine runde Taste befindet, deren nicht zentrierte Lage auf eine Art Joystick- oder anderweitige XY-Funktion hindeuten könnte.

Die große Frage bleibt, ob es sich um ein Gerät zum Ansteuern einer DAW, eines Synthesizers oder Samplers handelt, wie zum Beispiel der Polyend Seq (-uencer), oder ob die wie auch immer geartete Klangerzeugung im Video integriert ist, so wie bei dem in Kooperation mit Dreadbox entstandenen Hybrid-Synthesizer Medusa. Für eine Sampling- bzw. Sample-Playback-Funktionalität wäre dann wieder ein Kooperation mit einem anderen Hersteller wahrscheinlich.

Andereseits könnte es auch nur ein Controller für Ableton Live und Co. sein, wozu zumindest der Slogan passen würde.

Polyend will im Laufe des März mehr Informationen verlauten lassen. Hoffentlich geschieht das nicht nur tröpfchenweise, sondern als richtige Neuvorstellung, wie sich das gehört. Wir bleiben auf jeden Fall dran, denn die Sachen von Polyend waren bislang immer spannend.