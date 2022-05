Neues JBL SRX 900 Line-Array

Aktiv und netzwerkfähig

JBL stellt ein neues, aktives und netzwerkfähiges Line-Array in einer kompletten Serie vor. Diese neue JBL SRX 900-Serie umfasst zwei aktive und netzwerkfähige 2-Weg-Line-Arrays sowie zwei dazu passende Subwoofer. Das Modell JBL SRX 910 LA ist mit zwei 10″-Tieftönern und einem 1,5″-Hochtöner (mit 3″-Spule) ausgestattet und das Modell JBL SRX 906 LA ist mit zwei 6,5″-Tieftönern und einem 1,5″-Hochtöner bestückt.

Die beiden Subwoofer-Modelle JBL SRX 918 S und JBL SRX 928 S besitzen einen, beziehungsweise zwei 18″-Tieftöner. Durch die eigens entwickelten JBL Komponenten sowie individuelle Amp- und DSP-Abstimmungen soll mit diesen hochwertigen Komponenten laut Hersteller JBL eine hervorragende Audio-Performance erzielt werden können. Typische Anwender für JBL SRX 900 Line-Arrays sind PA-Verleiher, Installationen und professionelle Bands.

JBL SRX 900 Line-Array mit umfangreichen Funktionen

Alle Modelle der neuen Serie sind mit passiv gekühlten Class-D-Verstärkern und umfangreichen DSP-Funktionen ausgestattet, wie mehrstufigem LevelMax-Limiter, 24-Band param. EQ, 2.000 ms Delay und Filter zur automatischen Anpassung an die Array-Größe und die Luftabsorption. Ein LCD-Display auf der Rückseite ermöglicht einen schnellen Zugriff auf die wichtigsten Steuerungsfunktionen. Zwei Netzwerk-Ports erleichtern die Vernetzung aller Komponenten zur Konfiguration und Steuerung mit der Software Performance (Windows, macOS, iPadOS). Das geringe Gewicht sowie umfangreiches Zubehör erleichtern den schnellen und sicheren Auf- und Abbau als Groundstack, mit Distanzstange oder im geflogenen Betrieb.

„Mit der neuen JBL SRX 900-Serie haben wir die professionellen Line-Array-Technologien von JBL in vielseitige, budgetfreundliche Systeme gebracht, die mit den Anforderungen der Kunden wachsen können“, sagt George Georgallis, Director, Product Management – Performance Audio bei HARMAN Professional Solutions, in der aktuellen Pressemeldung. Und weiter: „Da die Systeme skalierbar sind, ist es einfach, mit einer kleinen Investition zu beginnen und ein System im Laufe der Zeit zu erweitern. Außerdem sind die JBL SRX 900-Modelle so abgestimmt, dass sie nahtlos mit anderen JBL-Tour-Systemen zusammenarbeiten.“

Unverbindliche Preisempfehlung der Einzelkomponenten (inklusive Mehrwertsteuer):

JBL SRX 906 LA: 3.320,- Euro

JBL SRX 910 LA: 5.367,- Euro

JBL SRX 918 S: 3.415,- Euro

JBL SRX 928 S: 5.855,- Euro

Nähere Informationen gibt es unter Telefon 07131 2636-0 oder Fax 07131 2636-100; auf der Website des deutschen Vertriebs unter der Produktseite www.audiopro.de und per E-Mail an info@audiopro.de.