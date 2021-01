Neues JBL Zubehör für JBL EON ONE Compact

Sicherer Transport und längere Laufzeiten

JBL hat jetzt sein Zubehörprogramm für den aktiven Akku-Lautsprecher JBL EON ONE Compact deutlich erweitert. Das meldet der deutsche JBL-Vertrieb Audio Pro in Heilbronn in seiner aktuellen Pressemeldung. Für den sicheren Schutz beim Transport gebe es zwei Möglichkeiten: Einen Rucksack und eine Tasche aus strapazierfähigem und wasserabweisendem Material sowie eine gepolsterte Schutzhülle.

Spielzeit einfach verdoppeln

Mit dem Lithium-Ionen Wechsel-Akku lasse sich die Spielzeit einfach verdoppeln. Im Ladegerät können laut Presseinformation zwei Akkus unabhängig vom Lautsprecher gleichzeitig geladen werden. Mit speziellen 9V und 12V USB-Ladekabeln kann die EON ONE Compact externe Geräte wie AKG Funkstrecken oder DOD/Digitech Effektpedale mit Strom versorgen.

Das durchdachte Zubehör unterstütze Musiker und Moderatoren bei der mobilen Nutzung unabhängig von lokalen Stromanschlüssen. Der Mehrwert solcher Zubehör-Lösungen zeichne die hochwertigen Produkte von JBL Professional aus, so der Vertrieb weiter.



Mehr Informationen unter www.audiopro.de.