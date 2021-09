Neues Kondensatormikrofon AKG ARA

USB-Kondensatormikrofon für Podcasts, Games und Musiker

Wer den Klang seiner Stimme mit guter Qualität in Online-Videos, Podcasts oder beim Aufnehmen von Musik präsentieren möchte, für den könnte das neue AKG ARA USB-Mikrofon eine gute Lösung sein. Das AKG ARA ist ein Kondensatormikrofon, das ganz einfach und schnell über USB angeschlossen wird und hochauflösende Aufnahmen in Topqualität von bis zu 24 Bit und 96 kHz bietet.

Zwei Mikrofonkapseln sind beim AKG ARA integriert

Durch die besondere Anordnung der zwei Mikrofonkapseln sind ganz verschiedene Einsatzzwecke möglich. Die Richtcharakteristik “Front” (Niere) ist geeignet, wenn nur ein Sprecher oder ein Sänger oder eine Sängerin allein aufgenommen werden soll. Mit der Richtcharakteristik “Front und Back” (Kugel) nimmt das AKG ARA mehrere Stimmen gleichzeitig auf oder etwa im Raum verteilte Musiker oder Sänger.

An Computern soll das Mikrofon sofort einsatzbereit sein, da es mit aktuellen Betriebssystemen ohne weitere Treiber funktionieren soll. Für den Anschluss an Android-Geräte wird nur ein OTG-Adapter oder für iOS-Geräte das Camera-Kit benötigt. Das AKG ARA Kondensatormikrofon arbeitet dann wie eine externe Soundkarte am Computer beziehungsweise am Smartphone. An diesem Mikrofon kann auch ein Kopfhörer angeschlossen werden, über den man die eigene Stimme oder auch Playbacks abhören kann.

Das Mikrofon kann mit dem mitgelieferten stabilen Standfuß oder an handelsüblichen Mikrofonstativen eingesetzt werden. Eine LED zeigt an, wenn die Stummschaltung aktiviert ist. Dank der einfachen Bedienung sollen auch ungeübte Nutzer im Handumdrehen loslegen können. In allen Anwendungsbereichen soll das USB-Kondensatormikrofon AKG ARA durch kristallklare Klangqualität und beste Sprachverständlichkeit überzeugen.

Die unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. beträgt laut deutschem Vertrieb 137,- Euro.