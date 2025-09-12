Neue Subwoofer von Neumann

Die Studiomonitore und Subwoofer von Neumann sind bei vielen Nutzern beliebt und die KH-Serie bekommt mit den neuen Subwoofern Neumann KH 805 II, KH 810 II und KH 870 II nun Zuwachs. Die beiden Modelle KH 810 II und KH 870 II sind dazu auch in einer Audio-over-IP-Variant erhältlich.

Neumann KH 805 II, KH 810 II, KH 870 II

Die drei neuen Subwoofer wurden laut Hersteller vor allem im Hinblick auf das Thema Immersive Audio für die Bereiche Musik, Postproduktion und Rundfunk entwickelt. So sollen die neuen KH-Subwoofer skalierbare Lösungen für unterschiedlich dimensionierte Studios und verschiedene Formate bieten – von Stereo- über Surround- bis hin zu immersiven Setups.

Neuamnn KH 805 II

Der Neumann KH 805 II baut grundlegend auf dem KH 750 DSP auf. Dabei hält er allerdings nahezu die doppelte Ausgangsleistung für deutlich mehr Headroom und Präsenz im Tieftonbereich bereit. Neumann empfiehlt diesen für Stereo-Setups, für eine Kombination mit KH 120 II, KH 150 oder KH 310.

Neumann KH 810 II

Der KH 810 II bietet Mehrkanal-Bassmanagement für Systeme bis zu einer Konfiguration von 7.1.4. Das laut Neumann perfekt für immersive Audioproduktionen geeignete Modell verfügt über das gleiche akustische Design des KH 805 II und unterstützt das Bassmanagement für Setups mit bis zu elf Studiomonitoren.

Neumann KH 870 II

Das Spitzenmodell KH 870 II verdoppelt bei identischen Mehrkanaleigenschaften noch einmal die Ausgangsleistung des KH 810 II. Der Subwoofer wurde speziell auf große Räume und anspruchsvolle Anwendungen zugeschnitten und lässt sich problemlos mit großformatigen Monitoren wie dem KH 420 kombinieren.

Wie eingangs erwähnt, bietet Neumann die beiden Subwoofer KH 810 II und KH 870 II auch in einer Audio-over-IP-Version an. So sollen sich die beiden Subs nahtlos in moderne Broadcast- und netzwerkbasierte Audioumgebungen integrieren.

Mit Unterstützung für 12 AES67-Eingangskanäle und uneingeschränkter Kompatibilität mit den redundanten SMPTE-Standards ST 2110, ST 2022-7, RAVENNA, NMOS und DANTE-generierten Streams bieten diese Modelle auf alle Fälle eine große Flexibilität und eine umfassende Systemintegration.

Alle neuen KH-Subwoofer verfügen über Neumanns DSP-Engine, die eine nahtlose Systemabstimmung über das separat erhältliche MA 1 Automatic Monitor Alignment gewährleistet. Damit können Anwender ihr gesamtes Monitoring-Setup, einschließlich analoger KH-Lautsprecher, hinsichtlich der Raumakustik und Phasenkohärenz optimieren.

Alle Subwoofer werden voraussichtlich ab Ende September im Handel erhältlich sein. Die UVP-Preise gibt Neumann wie folgt an: