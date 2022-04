Neumann NDH 30, Offener Studiokopfhörer

Offener Studiokopfhörer der Referenzklasse

Im Jahr 2019 präsentierte Neumann erstmals einen eigenen Studiokopfhörer, den Neumann NDH 20. Rund drei Jahre später folgt nun ein zweites Modell, der Neumann NDH 30.

Neumann NDH 30

Im Gegensatz zum NDH 20, der als geschlossener Kopfhörer konzipiert ist, setzt Neumann beim NDH 30 auf eine offene Bauweise. Klanglich setzt Neumann die Messlatte sehr hoch an, denn man hat den NDH 3o „mit dem Ziel entwickelt, den Referenzklang eines per MA 1 perfekt eingemessenen Neumann-Studiomonitor-Setups ortsunabhängig erlebbar zu machen – in Form eines leicht transportierbaren Kopfhörers.“ Letztlich soll er laut Neumann zur ersten Wahl werden für Mixing und Mastering. Das das gelingen könnte, hat schon der NDH 20 gezeigt, denn obwohl geschlossene Kopfhörer in der Regel eher weniger für Mix & Mastering zum Einsatz kommen, konnte der Studiokopfhörer in unserem Test auch in dieser Disziplin überzeugen. Da darf man auf das Klangbild des NDH 30 um so mehr gespannt sein.

Die Konstruktion aus Federstahl und Aluminium entsprechend weitestgehend denen des NDH 20. Seine dynamischen 38-mm-Schallwandler arbeiten als akustische Dipole. So können sich ihre Klangeigenschaften laut Neumann optimal entfalten: höchste Impulstreue, trockener Bass, verfärbungsfreie Mitten und transparente Höhen. Das klingt nach einer größtmöglichen Linearität, die der NDH 30 laut Neumann u. a. seinen frequenzselektiven Absorbern zu verdanken hat. So soll der NDH 30 genau aufzeigen können, ob z.B. eine Stimme dumpf klingt oder einen De-Esser benötigt.

Technische Spezifikationen des Neumann NDH 30

kabelgebunden

ohrumschliessend

offen

dynamisch

Frequenzbereich: 12 – 34.000 Hz

Impedanz: 120 Ohm

Kennschalldruck: 103 dB SPL/1kHz/1Vrms

38 mm Neodym-Wandler

maximale Belastbarkeit: 1000 mW

Nennbelastbarkeit: 200 mW

Klirrfaktor bei 1 kHz und 100 db SPL <0,03 %

austauschbare Ohrpolster aus stoffummanteltem Schaumstoff

einseitige Kabelführung

austauschbares 3 m langes, glattes Kabel mit 3,5 mm Klinke Anschluss

Gewicht (ohne Kabel): 352 g

inkl. Adapter 3,5 mm auf 6,3 mm Klinke und Tragebeutel

Einen genauen Liefertermin hat Neumann für den NDH 30 bisher noch nicht bekannt gegeben. Vorbestellen lässt er sich zum Preis von 629,- Euro bereits.