Neumann TLM 103 25 Years Edition, TLM 102 White, Studiomikrofone

Neumann Klassiker im neuen Gewand

Von Neumann gibt es aktuell in regelmäßigen Abständen neue Produkte. Neben der Mikrofonneuheit M49 und den neuen Studiomonitoren KH150 gibt es nun zwei weitere neue Mikrofone. Nicht gänzlich neu, aber für einige sicherlich interessant. Das TLM 103 wird von Neumann anlässlich seines 25. Geburtstags in einer limitierten Edition neu aufgelegt. Dazu gibt es das TLM 102 in einer weißen Edition.

Neumann TLM 103 25 Years Edition

Das auf 500 Stück limitierte TLM 103 in der 25 Years Edition ist mit der Großmembrankapsel K103 ausgestattet. Diese ist der Kapsel des U87 nachempfunden und soll vor allem aufgrund des geringen Eigenrausches und des breiten Frequenzgangs überzeugen.

Erst kürzlich haben wir uns den Mikrofonklassiker noch einmal näher angeschaut und das Fazit spricht für sich

„Als überaus rauscharmes Mikrofon empfiehlt sich das Neumann TLM 103 für einen breit gefächerten Anwendungsbereich in Studios mit ausreichend Budget und ambitionierter Klangästhetik. Auch wenn das Neumann am oberen Ende der Preisskala für ein reines Nierenmikrofon angesiedelt ist, bekommt es von uns dank der hohen gleichbleibenden Qualität und des Klanges eine klare Kaufempfehlung. Denn unterm Strich war der klassische Neunmann-Mikrofon-Sound noch nie so günstig zu haben."

Ausgeliefert wird die 25-Jahre Edition des TLM 103 mit der elastischen EA4 BK Halterung, einem Alumniumkoffer und zwei schwarzen Handschuhen. Das gute Stück soll wohl ganz vorsichtig behandelt werden.

Das TLM 103 25 Years Edition ist ab sofort zum Preis von 1.449,- Euro im Handel erhältlich.

Neumann TLM 102 White Edition

Auch das TLM 102 hatten wir bereits bei uns zu Gast. Allerdings nicht in einem Einzeltest, sondern im Rahmen unsere großen Vergleichstest der Studio-Gesangsmikrofone:

Da die auf 1.000 Stück limitierte weiße Version technisch identisch ist, hier nur die wichtigsten Fakten zum TLM 102 in der Übersicht:

Großmembran-Kondensatormikrofon

Richtcharakteristik: Niere

Nennimpedanz: 50 Ohm

Nennlastimpedanz: 1 kOhm

Ersatzgeräuschpegel A-bewertet: 12 dBA

Phantomspeisung +48 V

Durchmesser: 52 mm

Länge: 116 mm

Gewicht: ca. 260 g

Farbe: Weiß

inkl. elastischer Halterung

Das Neumann TLM 102 White ist ab sofort zum Preis von 725,- Euro im Handel erhältlich.