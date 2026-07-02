Transistor-Klassiker für die Rock-Röhre

Zum Gedenken an den 1980 verstorbenen AC/DC-Frontmann Bon Scott hat Neumann seinen Mikrofon-Klassiker U47 fet in einer Sonderedition neu aufgelegt. Das Neumann U47 fet Bon Scott Edition wird passend zum 80. Geburtstag der Rocklegende ab dem 9. Juli zum Preis von 4.949,00 Euro erhältlich sein. Einen Teil des Erlöses spendet Neumann an „Support Act Australia“, um in Not geratenen Künstlern und Fachleuten zu helfen.

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Neumann U47 fet Bon Scott Edition

Wer eines erwerben will, sollte sich aber beeilen: Die Auflage ist auf 300 Stück limitiert. Jedes Exemplar ist einzeln nummeriert, was es auch für Sammler interessant macht. So unverwechselbar wie Bon Scotts Gesang sind auch Design und Lieferumfang des Neumann U47 fet Bon Scott Edition:

Mattschwarze Oberfläche mit markanten Bon-Scott-Grafiken

Bon Scotts Name und Unterschrift auf dem Mikrofonkörper

Exklusive schwarze Präsentationsbox aus Holz

Sammlerheft mit einem Interview mit dem Produzenten Harry Vanda

Das U 47 fet wurde 1972 als transistorisierter Nachfolger des ursprünglichen, röhrenbasierten U 47 eingeführt und war in vielen Studios die erste Wahl für laute, anspruchsvolle Klangquellen. Nachdem die Produktion in den späten 1980er Jahren eingestellt worden war, wurde sie 2014 erneut aufgenommen.

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Affiliate Links Neumann U47 fet Bon Scott Edition Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 4.949,00€

Allrounder

Das U 47 fet Bon Scott Edition wurde für anspruchsvollste Aufnahmesituationen entwickelt und bewältigt bis zu 137 dB SPL (147 dB bei aktiviertem Pad), wodurch es sich sehr gut eignet für:

Kraftvolle, energiegeladene Gesangsstimmen

Gitarren- und Bassverstärker

Kick Drums und besonders laute Klangquellen

Seine unverwechselbare Mittenpräsenz und sein enormer Headroom machen es zur idealen Wahl, wann immer der Sound sich kraftvoll durchsetzen muss.

Alle weiteren Informationen zum Neumann U47 fet Bon Scott Edition findet ihr auf der Website von Neumann.