John Mayer bekommt Signature Software

Sie haben es schon wieder getan: Neural DSP hat mit der Archetype: John Mayer X Software mal wieder einem legendären Gitarristen ein Plug-in auf den Leib geschneidert.

Neural DSP Archetype: John Mayer X Software

Grundsätzlich ist die John Mayer X Software wieder aufgebaut wie jedes andere der Archetype-Plug-ins auch. Eine wesentliche Neuerung allerdings gibt es, und die hat es in sich! Wie sonst auch stehen drei Ampsimulationen zur Verfügung, die mit je einem dazugehörigen Cab verbunden sind. Nun hat John Mayer aber in seinem realen Setup die Möglichkeit, die Amps zu mischen. Und genau das kann die John Mayer X Software auch.

ANZEIGE

Die Amps selbst sind natürlich wieder optisch liebevoll gestaltete Kopien der bekannten Originalamps. Aber auch bei den Effekten gibt’s optische (und hoffentlich auch akustische) Highlights zu vermelden. Gravity Tank zum Beispiel ist ein Standalone Tremolo- und Federhall, das sicherlich auch ohne den Rest der Software beim einen oder anderen User Verwendung finden wird.

Alles in allem präsentiert sich die Software im Promo-Video trotz der reichhaltigen Zutaten puristisch und angenehm clean. Zuletzt wurden ja mit der Misha Mansoor Software wieder die Schwermetaller bedient, dass aber Neural DSP auch die leiseren, angezerrten Töne beherrscht, wurde ja mit den Software-Suiten des Tone King Imperial und des Morgan Amp-Universums deutlich unter Beweis gestellt.

Mit 199 € ist die Software angesichts des Leistungsumfangs sicherlich fair bepreist, ein Test ist bereits in Arbeit und folgt in den nächsten Tagen

ANZEIGE