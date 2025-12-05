Neural DSP CorOS 3.3.0, Quad Cortex Firmware Update

CorOS 3.3.0 bringt Neural Capture V2 und andere neue Features

Mit der langersehnten Veröffentlichung des neuesten Firmware Updates hebt Neural DSP den Quad Cortex und Nano Cortex mal wieder auf ein neues technisches Level. Das Neural DSP CorOS 3.3.0 Update richtet sich an alle Nutzer der Plattform und bringt nicht nur eine neue Generation der Neural-Capture-Technologie, sondern auch eine der größten Erweiterungen an virtuellen Devices seit Marktstart. Ergänzt wird das Ganze durch zahlreiche Detailverbesserungen im System.

Affiliate Links Neural DSP Quad Cortex Kundenbewertung: (478) 1.585,00€ Neural DSP Quad Cortex Bundle Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 1.686,00€ Neural DSP Quad Cortex Bundle Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 1.735,00€

Das Neural DSP CorOS 3.3.0 Update

Der Quad Cortex gehört seit seiner Einführung zu den flexibelsten Effekt-Prozessoren am Markt. Modeling, Profiling über Neural Capture, umfangreiche Effektsektionen, flexible Routing-Möglichkeiten, Touchscreen-Bedienung und Cloud-Anbindung machen das Gerät einzigartig. Mit CorOS 3.3.0 werden die Möglichkeiten nun deutlich erweitert.

ANZEIGE

Wichtige Neuerungen im Überblick

Neural Capture Version 2 mit Cloud-gestützter Berechnung

669 neue Werks-Captures aus 41 Geräten

29 neue virtuelle Effekte und Amps

Dumbbell ODS Ampmodell inklusive neuer Two-Rock-Cabs

Neuer Mono Synth mit MIDI-Notensteuerung

Überarbeitete Speicher- und Cloud-Verwaltung

Neural Capture Version 2

Zentraler Bestandteil des Updates ist Neural Capture Version 2. Die neue Version nutzt erstmals Cortex Control und Cortex Cloud zur Berechnung der Captures und erreicht dadurch eine deutlich höhere Auflösung und Dynamiktreue. Besonders bei Fuzz-Pedalen, Kompressoren und dynamisch reagierenden Amps zeigt sich der Zugewinn an Detailtiefe. Für V2 ist dann allerdings eine Internetverbindung vonnöten. Parallel bleibt Neural Capture V1 aber weiterhin offline nutzbar.

Neue Captures

Zusätzlich hält eine massive Erweiterung der Werks-Captures Einzug: 669 neue Captures aus 41 Devices – darunter zahlreiche Bass- und Gitarrenamps, Kompressoren, Fuzzes und Overdrives – stehen nun zur Verfügung. Auch im Bereich der virtuellen Devices wächst das System deutlich. 29 neue Modelle wurden integriert, inklusive des neuen Dumbbell ODS, einer detailgetreuen Umsetzung eines 92er Dumble Overdrive Special. Ergänzt wird das Amp-Angebot durch gleich 17 neue Cabinet-Modelle.

Mono Synth

Als weiteres Highlight kommt mit dem Mono Synth ein vollwertiger Gitarrensynth auf das Quad Cortex. Dieser kommt vom Overlord Synth des Archetype: Rabea X Plugins und liefert sogar MIDI Note Control. Hinzu kommen neue Modulations-, Pitch-, Reverb-, Wah- und Overdrive-Effekte. Auch die Systemverwaltung wurde überarbeitet, etwa durch ein neues Device-Storage-Menü, Wi-Fi-Domain-Einstellungen und neu strukturierte Capture-Bibliotheken.

Bug Fixes

CorOS 3.3.0 behebt zusätzlich zahlreiche Fehler, darunter diverse UI-Abstürze, Probleme bei Cloud-Backups, fehlerhafte MIDI-Reaktionen, Wi-Fi-Verbindungsprobleme sowie Audiobugs bei Global-Bypass- und Tremolo-Einstellungen. Auch Cortex Control 1.4.0 erhält umfangreiche Stabilitäts- und Backup-Fixes.

ANZEIGE

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Preis

Das Update ist wie immer kostenlos für alle Besitzer eines Quad Cortex oder Nano Cortex!