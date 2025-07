Neural DSP Mantra, Vocal-Chain Plug-in

Alles für Vokalaufnahmen in einem Plug-in

Neural DSP Mantra ist ein All-in-one Plug-in für Vokalaufnahmen und -bearbeitungen. Es vereint Tonhöhenkorrektur, Equalizer, Kompression, De-Essing, Gate, Saturation, Harmonies und Effekte, um Aufnahmen zu formen, anzupassen und aufzuhübschen, ohne dass dafür eine ganze Kette an verschiedenen Plug-ins benötigt wird.

Neural DSP Mantra – alles in einem Plug-in

Mantra soll die bei der Aufnahme und Bearbeitung von Stimmen sonst üblichen multiplen Plug-in-Instanzen und die damit verbundenen Latenzen vermeiden.

Am Anfang der Signalkette in Mantra steht die sogenannte Correction Section. Hier kann mit einer ganzen Reihe an Tools das Material gleich bei der Aufnahme oder bei der Bearbeitung in die richtigen Bahnen gelegt und unerwünschte Anteile unterdrückt werden.

Dafür stehen eine in Echtzeit arbeitende Pitch Correction, ein Noise Gate, ein Sculpt-EQ, ein automatischer De-Esser, ein parameterischer EQ mit vier einstellbaren Bändern plus High und Low Shelf, ein Multimode-Kompressor mit LA-2A-, EL8 Distressor- und OTT-Modi sowie ein Multimode Saturator mit Tape-, Tube- und Digital-Modi zur Verfügung.

Mit der Harmony Section bis zu acht zusätzliche Hamoniestimmen zum Andicken der Stimme oder für künstliche Chöre erzeugen. Die Stimmen können einzeln oder in Paaren eingestellt werden. Für einen natürlichen Klang variieren Tonhöhe und Timing.

Die Effect Section beinhaltet ein Delay mit vier Modi, die den Klang von BBD, Lexicon PCM-70, Roland RE-201 emulieren oder einen dualen Betrieb ermöglichen. Das Reverb verfügt über Algorithmen für Hall, Plate und Ambience. Mit dem Modulation-Effekt sind Chrous, Flanger und Phaser möglich, die auch von klassischen Effektgeräten inspiriert sind. Abschließend ist ein Doubler für ein separates Andicken der Stimme vorhanden.

Neural DSP Mantra ist in den Formaten VST, AAX und AU (Windows, MacOS) verfügbar. Der Preis beträgt 199,- Euro. Eine 14 Tage lauffähige Demoversion steht bei Hersteller zum Download bereit.