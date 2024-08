Neural DSP – Quad Cortex CorOS 3.0.0 Update

CorOS Update 3.0.0. bringt Plug-in Integration!

Neural DSPs Quad Cortex hat im Laufe der Jahre zahlreiche Updates erhalten, die kürzlich im CorOS 3.0.0 Update gipfelten. Dabei wurde lange gemutmaßt, dass vor allem eine heiß ersehnte Neuheit dabei sein wird: Die Integration der Neural DSP Plug-ins auf dem Quad Cortex – und tatsächlich ist das nun endlich möglich. Wer sie nicht kennt – wir haben die Neural DSP Plug-ins im Laufe der Jahre oftmals und ausführlich getestet. Unseres Erachtens haben die Finnen über weite Teile das „Plug-in-Game“ gewonnen – vor allem in Hinblick auf das Preis-Leistungs-Verhältnis:

Allen voran das Gojira Plug-in hat es mir besonders angetan – und es ist neben dem Plini Plug-in das erste von zweien Plug-ins, die nun endlich über den Cortex gespielt werden können. Sehr feines Ding!

Überhaupt gehört die Handhabe von Neural DSP meiner Meinung nach zu den besten überhaupt – die jungen Finninnen und Finnen zerbrechen sich regelmäßig den Kopf darüber, wie sie den Quad Cortex noch besser, noch zugänglicher machen können. Rausgekommen ist zuletzt der Quad Cortex Control, über den ihr hier alles nachlesen könnt:

Doch zurück zum Update. Was ist alles neu?

Unabhängig von der Plug-in-Integration gibt es konkret neue Geräte zum Anwählen – eine neue Delay-Engine, Kompressoren – unter anderem ein Opto-Kompressor, auf den man besonders neugierig ist, Pitch-Correction & Transpose (mit einem irre guten Tracking!), Envelope-Filter und Doubler:

Delay

Circular Delay

Compressor

Legendary 87 (S/C)

Opto Comp (S/C)

Solid State Comp (S/C)

VCA Comp (S/C)

Pitch

Pitch Correction

Transpose

Envelope

Env. Filter (S/C)

EQ

Plug-in Graphic-9

Utility

Adaptive Gate (S/C)

Doubler

Plugin Blend

Plug-in Doubler

Plug-in Gate

Transparent Blend

Diese „Plug-in“-Versionen wurden mit den gleichen Steuerungen und Parameterbereichen wie in den Plug-ins erstellt – hier kann man sich also an Vertrautem halten.

Sidechaining beim Quad Cortex dank CorOS 3.0.0.

In CorOS 3.0.0 wurde Sidechaining zu mehreren Geräten hinzugefügt. Was ist das genau? Sidechaining ermöglicht es, die Effekte eines Geräts von einem bestimmten Punkt in der Signalkette auszulösen, während es im Grid an einer Position platziert wird, die den gewünschten Klang erzeugt.

Zum Beispiel kann man ein Eingangssignal an das Adaptive Gate sidechainen, aber das Gate am Ende einer Kette positionieren, um Geräusche, die durch Effekte in der Schleife entstehen, zu reduzieren. Alternativ kann man eine Env.-Filter nach einem Amp+Cab positionieren, aber das saubere Gitarreneingangssignal sidechainen, um das Tracking zu verbessern. Zu den Sidechain-fähigen Geräten gehören:

Doubler Plug-in Doubler Plug-in Blend Transparent Blend Adaptive Gate (S/C) Legendary 87 (S/C) Opto Comp (S/C) Solid State Comp (S/C) VCA Comp (S/C) Env. Filter (S/C)

Neural DSP Plug-ins auf dem Quad Cortex:

So – kommen wir zum spannendsten Aspekt des neuen Updates – der Verwendung der Plug-ins auf dem Cortex. Das Plinius X und das Gojira X können nun auf den Quad Cortex geladen werden.

Archetype: Plini X

Plini Comp, Plini Octaver, Plini Drive, Plini Clean, Plini Crunch, Plini Lead, und mehr.

Archetype: Gojira X

Gojira WOW, Gojira OCT, Gojira OD, Gojira CLN, Gojira HOT, und mehr.

Diese Plug-ins werden nur für Benutzer verfügbar sein, die Lizenzen für die jeweiligen Archetype-Plugins besitzen. Die Integration von Benutzer-Presets via Cortex Control wird in einem späteren Update folgen. Dabei kann man nun in einer eigenen Rubrik die Plug-ins ansteuern, einzelne Plug-in-Presets fahren oder sich aus den Cabs, Amps und Effekten der Plug-ins seine eigene Signalkette bauen. Der YouTube-Profi Rabea hat das Ganze in hervorragender Weise zusammengefasst:

Doch das ist nicht alles – Neural DSP hat auch an anderen Ecken des Quad Cortex nachgebessert:

Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit

Benutzerdefinierte Ordner: Bessere Organisation von Neural Captures und Impulse Responses (IRs) mit gestaffelten Ordnern bis zu 4 Ebenen tief. Einheitliche Add/Change Device Bildschirme: Vereinheitlichung der Benutzeroberflächen für das Hinzufügen und Ändern von Geräten.

Ermöglicht die Zuweisung mehrerer MIDI-Nachrichten zu jedem Fußschalter oder Expression-Pedal. Allein das ist schon eine Menge wert – wer seine Chase Bliss Audio oder Hologram Electronics Pedale neben dem Cortex positionieren will, kann das nun einfacher denn je machen und sie mit mehreren PC- und CC-Befehlen gleichzeitig direkt ansteuern. Das heißt konkret:

Vom Quad Cortex können über einen einzelnen Fußschalter bis zu 12 MIDI-CC-, CC-Umschalt- oder PC-Nachrichten gesendet werden.

Vom Quad Cortex können beim Verstellen des EXP 1- oder EXP 2-Treters bis zu 4 MIDI-CC-Nachrichten gesendet werden.

Beim Laden von Voreinstellungen können bis zu 12 MIDI-CC- und/oder PC-Nachrichten gesendet werden.

Mehr Ordner für Neural Captures und Impulse Responses

Des Weiteren wird es einem ermöglicht , die Neural Captures und Impulse-Responses (IRs) besser zu organisieren. Neural Captures werden in der Captures-Bibliothek gespeichert und Impulse-Responses in der IR-Bibliothek. Jede Bibliothek kann maximal 2048 Neural Captures und 2048 IRs speichern. Braucht man so viele? Nah. Aber nun ist es möglich, Ordner für Neural Captures und IRs zu erstellen. In den Ordnern können Unterordner erstellt werden, die bis zu vier Ebenen tief verschachtelt sein können. Jede Bibliothek kann insgesamt 30 Ordner oder Unterordner speichern. Unterordner zählen zur maximalen Anzahl von 30 Ordnern der Bibliothek. Für Ordnungsfetischisten sind das tolle Neuigkeiten!

Diese Verbesserungen machen den Quad Cortex noch leistungsfähiger und benutzerfreundlicher, insbesondere für komplexe Live-Setups und detaillierte Klangbearbeitung.

Der Vollständigkeit halber wollen wir uns mal ansehen, was Neural DSP bislang alles für den Quad Cortex getan haben:

CorOS 2.3.0: Cortex Control : Einführung von Cortex Control 1.0.0 ermöglicht bessere Gerätesteuerung und MIDI-Clock-Out.

: Einführung von Cortex Control 1.0.0 ermöglicht bessere Gerätesteuerung und MIDI-Clock-Out. UI-Verbesserungen: Pinned Devices, „Made by Me“ Filter und verschiedene Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen. CorOS 2.0.0 und nachfolgende Updates: Hybridmodus : Schneller Zugriff auf neue Presets.

: Schneller Zugriff auf neue Presets. Globaler EQ und Master-Volume-Knopf-Zuweisung .

. Verbesserungen der Dateiverwaltung: Verbesserter Dateimanager und Metadatenverarbeitung. Frühere Versionen: Erhöhte Speicherkapazität : Erweiterung auf 1024 benutzerdefinierbare Slots für Neural Captures und IRs.

: Erweiterung auf 1024 benutzerdefinierbare Slots für Neural Captures und IRs. Setlists-Funktion: Organisation von Presets in mehrere Setlists für eine einfachere Verwaltung.

Das zeigt: Die Finnen machen und machen. Ich persönlich glaube nicht, dass Kemper oder Fender der Firma nochmal den Rang ablaufen können. Der Quad Cortex hat mit dem CorOS 3.0.0. eine neue Stratosphäre erreicht – Hut ab und weiter so!